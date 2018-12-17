Trânsito

Manifestantes interditam trecho da BR 101 em Cariacica

A pista no sentido Cariacica, no km 296, próximo ao Viaduto Ceasa ficou parcialmente interditada devido a um protesto

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 11:02
Manifestantes interditam parcialmente trecho da BR 101, em Cariacica
Manifestantes colocaram fogo em pneus e deixaram a pista parcialmente interditada no km 296 da BR 101, na Rodovia do Contorno, próximo ao viaduto da Ceasa, sentido Serra  - Cariacica. O protesto, que começou às 7h desta segunda-feira (17), acabou por volta das 9h30. 
Os manifestantes são parentes e amigos de três adolescentes que teriam sido espancados por um Policial Militar, como as famílias informaram à reportagem da TV Gazeta, no último domingo (9), ao serem confundidos com bandidos.
A mãe de um dos jovens, que chegou a ficar internado por quase uma semana e precisou passar por uma cirurgia de retirada do baço, conta que os meninos estavam brincando na rua quando foram abordados pelo PM, que os agrediu. Os familiares afirmam que o militar entrou em contato para pedir desculpas e pedindo que o Conselho Tutelar não fosse acionado.
OUTRO LADO
Já a mãe do policial acusado de agressão, afirma que eles voltavam para a casa no dia em que tudo aconteceu, que fica próxima do local do protesto, quando viram os três jovens correndo. Com isso, o militar teria se assustado, agido por impulso e dado um soco em um dos três. Apesar do acontecido, a mãe nega que o militar tenha espancado os três jovens.
ACIDENTE EM VITÓRIA
Já na avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na altura da Ufes, um veículo colidiu com um muro por volta das 5h20 desta segunda-feira (17). De acordo com a Guarda Municipal, quem dirigia o veículo deixou o local antes dos agentes chegarem. O veículo está na calçada e cones sinalizam o local até a retirada, mas o trânsito não foi afetado.

