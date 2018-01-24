Manifestantes fazem ato a favor de Lula na Praça Costa Pereira

Manifestantes fazem ato a favor do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva na Praça Costa Pereira, em Vitória. A movimentação acontece ao mesmo tempo em que ocorre o julgamento de Lula em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), sobre o caso do Triplex do Guarujá.

A Polícia Militar ainda não informou a quantidade de pessoas que estão na praça. Os manifestantes estão com bandeiras e roupas vermelhas. Há um sistema de som em que alguns militantes e integrantes do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores falam em alguns momentos. Eles colocaram quatro TVs para assistir o julgamento na praça.

O presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, afirmou que as expectativas são positivas quanto ao julgamento. Nossa expectativa é pela absolvição do ex-presidente, afinal, ele foi condenado sem nenhuma prova. Foi o depoimento de um ex-presidiário, que queria ter as vantagens da delação.

O petista, no entanto, sabe das dificuldades do julgamento, que no entendimento dele tem um viés político. Para ele o fórum em Porto Alegre está contaminado.

Nossa preocupação que não é um julgamento de caráter jurídico, mas político. Em uma tramitação normal o processo seria feito em abril ou maio, como tradicional. O que está em julgamento é o projeto de governo que o Lula representa, afirmou no protesto.

Segundo os manifestantes, há previsão de uma caminhada até a sede da Justiça Federal, na Beira Mar, na altura de Bento Ferreira. Eles, no entanto, ainda não sabem o horário e se vai realmente acontecer a passeata.