Manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vitória

Carreata organizada pelo PSL-ES saindo do Tancredão Crédito: Ludmila de Azevedo

Jair Bolsonaro Vitória Uma carreata organizada pelo PSL-ES, a favor do candidato à presidência(PSL) aconteceu na tarde deste sábado (27), em

A manifestação teve início às 16h09 , quando o grupo saiu do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, na Capital. Por volta de 16h36 , a carreata passou pela Curva do Saldanha, em Vitória.

Segundo os organizadores do ato, o percurso da carreata foi a seguinte: Tancredão, Centro de Vitória. Avenida Vitória, Avenida Marechal Campos, Avenida Fernando Ferrari, Adalberto Simão Nader, Camburi, e, por fim, em Jardim Camburi.

O motorista Luiz Carlos Pereira, de 46 anos e Dulcinéia Rodrigues, 40, também motorista, informaram à reportagem do Gazeta Online que sempre participam das carreatas e manifestações pró-Bolsonaro. "Domingo passado nós estávamos lá, sempre com o compromisso de mudar o Brasil" afirmou Luiz. " Nossa família, amigos, todos estão com Bolsonaro e contra a corrupção", completou Dulcinéia.

Polícia Militar informou que 200 manifestantes participavam do ato. A assessoria, via Secretaria de Segurança, afirma que não irá passar nenhuma estimativa de participantes das manifestações deste sábado (27). No local, ainformou que 200 manifestantes participavam do ato. A assessoria, via Secretaria de Segurança, afirma que não irá passar nenhuma estimativa de participantes das manifestações deste sábado (27).

O casal Luiz Carlos Pereira e Dulcinéia Rodrigues Crédito: Ludmila Azevedo

Por volta das 17h13 , os manifestantes seguiam pela Ponte da Passagem sentido Avenida Fernando Ferrari.

Às 17h18 , o grupo já passava em frente a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Às 17h39 , a carreata seguia pela Avenida Adalberto Simão Nader.

Às 17h57 , os carros seguiam em Jardim Camburi.

No bairro, moradores demonstraram apoio a Jair Bolsonaro da sacada dos apartamentos, alguns com a bandeira do Brasil e outros piscando as luzes.

Às 18h22 a carreata chegou no ponto final, na Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Camburi, próximo a esquina com a Avenida Alfredo Arcure. Os apoiadores de Bolsonaro se organizavam para uma corrente de oração. Por volta das 18h50 , o ato acabou e os eleitores de Bolsonaro cantaram o hino nacional brasileiro.

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