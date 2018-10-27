Manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro em Vitória

Uma carreata organizada pelo PSL-ES, a favor do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) aconteceu na tarde deste sábado (27), em Vitória.
A manifestação teve início às 16h09, quando o grupo saiu do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, na Capital. Por volta de 16h36, a carreata passou pela Curva do Saldanha, em Vitória.
Segundo os organizadores do ato, o percurso da carreata foi a seguinte: Tancredão, Centro de Vitória. Avenida Vitória, Avenida Marechal Campos, Avenida Fernando Ferrari, Adalberto Simão Nader, Camburi, e, por fim, em Jardim Camburi.
O motorista Luiz Carlos Pereira, de 46 anos e Dulcinéia Rodrigues, 40, também motorista, informaram à reportagem do Gazeta Online que sempre participam das carreatas e manifestações pró-Bolsonaro. "Domingo passado nós estávamos lá, sempre com o compromisso de mudar o Brasil" afirmou Luiz. " Nossa família, amigos, todos estão com Bolsonaro e contra a corrupção", completou Dulcinéia.
No local, a Polícia Militar informou que 200 manifestantes participavam do ato. A assessoria, via Secretaria de Segurança, afirma que não irá passar nenhuma estimativa de participantes das manifestações deste sábado (27).
Por volta das 17h13, os manifestantes seguiam pela Ponte da Passagem sentido Avenida Fernando Ferrari.
Às 17h18, o grupo já passava em frente a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Às 17h39, a carreata seguia pela Avenida Adalberto Simão Nader.
Às 17h57, os carros seguiam em Jardim Camburi.
No bairro, moradores demonstraram apoio a Jair Bolsonaro da sacada dos apartamentos, alguns com a bandeira do Brasil e outros piscando as luzes.
Às 18h22 a carreata chegou no ponto final, na Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Camburi, próximo a esquina com a Avenida Alfredo Arcure. Os apoiadores de Bolsonaro se organizavam para uma corrente de oração. Por volta das 18h50, o ato acabou e os eleitores de Bolsonaro cantaram o hino nacional brasileiro.
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NO BRASIL
Apoiadores de Bolsonaro se reuniram em frente ao Estádio Mané Garrincha, na região central de Brasília. No local, teve um carro de som no local, tocando músicas em apoio ao candidato, seguido por uma fila de cerca de 50 carros. Apoiadores chegaram em outros veículos com bandeiras do Brasil, camisetas e faixas a favor do candidato.