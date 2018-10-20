  • Manifestantes a favor de Fernando Haddad realizam passeata em Vitória
Protesto

Manifestantes a favor de Fernando Haddad realizam passeata em Vitória

Ato aconteceu no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 17:53

Militantes e apoiadores do presidenciável Fernando Haddad, candidato que representa o PT e disputa o segundo turno com o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foram às ruas neste sábado (20), no Centro de Vitória, manifestar apoio à candidatura do petista. 
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os manifestantes se encontraram na Praça Oito, também no Centro de Vitória, e ficaram por lá de 9h40 até 10h10 da manhã. Discursaram o presidente do PT estadual, João Coser, os deputados eleitos do partido, Helder Salomão (PT) e Iriny Lopes (PT), a candidata que disputou o governo, Jackeline Rocha (PT), e também representantes e partidos aliados, como o deputado federal Givaldo Vieira (PCdoB), Mauro Ribeiro (PCB), que disputou o Senado, e representantes do PSOL. 
Depois, eles seguiram em caminhada pelas ruas, ocupando uma faixa da Avenida República, com destino à Vila Rubim. Alguns manifestantes seguiram a pé carregando bandeiras e outros em carros de som ou particulares. O ato foi encerrado por volta de meio-dia. 
A Guarda Municipal não soube informar a quantidade de pessoas que estiveram no local. Segundo uma das coordenadoras da campanha de Haddad no Espírito Santo, Lúcia Dornellas (PT), os discursos focaram em motivar os apoiadores para a reta final da campanha. "É a hora da virada. Precisamos conversar com a população para mostrar quem é Bolsonaro, o que ele defende, a contradição do discurso dele, que uma hora fala uma coisa e depois outra. É a hora que a população decide o voto", afirmou. 
Além do ato no Centro de Vitória, apoiadores de Haddad fizeram caminhadas no bairro Maruípe, no interior do Estado, e houve ainda uma plenária dos sindicalistas no Sindicato da Construção Civil (Sintraconst), à tarde.
Atos também foram registrados neste sábado em ao menos seis capitais do país.

