Mancha no mar intriga moradores de Vila Velha

Mancha escura na praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Patrick Ramos / Internauta

Uma morador da praia de Itaparica se assustou na tarde desta sexta-feira (16) ao olhar pela janela e ver uma grande mancha escura no mar. Segundo o metalúrgico Patrick Ramos, 31 anos, as fotos foram tiradas por volta das 16h40, na altura da lanchonete Bob's.

"Em muitos anos morando aqui, eu nunca tinha visto nada como essa mancha", afirmou. Ainda de acordo com o metalúrgico, a mancha se deslocou em direção à praia de Itapoã. "Depois que ela passou, a água ficou preta. Não sou especialista, mas parece que é esgoto", disse.

A prefeitura de Vila Velha informou por meio de nota que uma equipe da fiscalização ambiental vai ao local para coletar uma amostra da água, que será analisada posteriormente.