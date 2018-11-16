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Mistério

Mancha no mar intriga moradores de Vila Velha

Um internauta registrou o momento em que a mancha estava na altura de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 20:42

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 20:42

Mancha escura na praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Patrick Ramos / Internauta
Uma morador da praia de Itaparica se assustou na tarde desta sexta-feira (16) ao olhar pela janela e ver uma grande mancha escura no mar. Segundo o metalúrgico Patrick Ramos, 31 anos, as fotos foram tiradas por volta das 16h40, na altura da lanchonete Bob's.
"Em muitos anos morando aqui, eu nunca tinha visto nada como essa mancha", afirmou. Ainda de acordo com o metalúrgico, a mancha se deslocou em direção à praia de Itapoã. "Depois que ela passou, a água ficou preta. Não sou especialista, mas parece que é esgoto", disse.
A prefeitura de Vila Velha informou por meio de nota que uma equipe da fiscalização ambiental vai ao local para coletar uma amostra da água, que será analisada posteriormente.
Mancha escura na praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Patrick Ramos / Internauta

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