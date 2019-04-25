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Vitória

Mancha no mar da praia de Camburi chama a atenção de banhistas; vídeo

O oceanógrafo da Prefeitura de Vitória, Paulo Rodrigues, afirmou que se trata da reprodução de microalgas. A recomendação é que banhistas não entrem na água para não ter contato com alguma toxina liberada pelas microalgas

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2019 às 11:24
O mar da praia de Camburi amanheceu mais cinza e com uma mancha parecida com uma espuma nesta quinta-feira (25). A imagem chamou a atenção de moradores da região, que enviaram foto e vídeo para o Gazeta Online.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel, a mancha é decorrente da movimentação de plânctons, como as microalgas, com a corrente marinha. Segundo o secretário, é um fenômeno normal e não é poluição.
O oceanógrafo da Prefeitura de Vitória, Paulo Rodrigues, afirmou que se trata da reprodução de microalgas. "Agora, depois do verão, as mudanças da temperatura, o aumento de chuva e a presença de nutrientes na água promovem essa reprodução de algas. Isso ocorre naturalmente na natureza e acontece todo ano em Vitória".
Mancha no mar da praia de Camburi chama a atenção de banhistas
Rodrigues explica que a mancha aparece perto da areia porque esses micro-organismos ficam concentrados nas baías, onde há muitos nutrientes e uma menor movimentação de água para espalhar as microalgas.
BANHO DE MAR
A recomendação do oceanógrafo é que banhistas não entrem na água no local com a mancha, para não ter contato com alguma toxina liberada pelas microalgas.
PESCARIA
Cláudio Pessoa, que estava pescando na área com espuma Crédito: Eduardo Dias
O funcionário público Cláudio Pessoa estava pescando na área com a mancha nesta manhã. "Cheguei por volta das 7h20 aqui na praia e a maré já estava com essa espuma. Vale ressaltar que não é em toda praia. Se você observar ao longo a extensão da orla marítima, você vai ver que no início da praia não tem essa incidência", destaca.
Até o momento, o funcionário não se preocupa em pescar no local. "Eu percebi a espuma, mas não pensei em fazer mal. Para mim, é um fenômeno natural", afirma.
Com informações de Eduardo Dias, da Rádio CBN 

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