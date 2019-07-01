Mais uma aluna denuncia professor por assédio sexual em escola na Serra

Desde o mês passado denúncias de alunas sobre assédio sexual de professor têm sido feitas à unidade escolar e à polícia Crédito: Arquivo pessoal

A nova denunciante relatou à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que tinha dificuldades na matéria lecionada pelo acusado e que, sabendo disso, ele teria se prontificado a ajudá-la, mesmo fora do horário escolar, por conversas em redes sociais da época. Nos diálogos, o professor tecia elogios à aparência da aluna, comentando, por exemplo, que ela tinha uma "boca sedutora". Além disso, a convidava para sair.

As investidas não eram apenas virtuais, mas, além delas, o professor fazia piadas pessoalmente, seja na sala de aula ou mesmo nos corredores. A jovem contou ainda que uma colega enfrentava a mesma situação e que a direção da escola foi acionada, porém, sem resultado. De acordo com a ex-estudante, havia casos de meninas que ficavam com o homem para não serem reprovadas na matéria.

POLÍCIA INVESTIGA DENÚNCIAS

A Polícia Civil informa que a investigação está em andamento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O caso é tratado de forma sigilosa, de forma que detalhes não serão divulgados antes da conclusão do inquérito. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, preferencialmente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

O QUE DIZ A SEDU SOBRE NOVA DENÚNCIA

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) lamenta a denúncia e ratifica que não compactua com a suposta conduta do servidor. "O caso relatado não foi foi oficialmente comunicado à Sedu à época, para que pudesse ser apurado e, de acordo com a legislação penal, crimes de assédio podem prescrever após 8 anos. O outro professor continua afastado".

ENTENDA

piadas de cunho sexual e comentários sobre o corpo delas feitos pelo professor. No final do mês de junho, um grupo de alunas da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, em Serra Sede, na Serra , denunciou um dos professores por assédio sexual . As denúncias foram feitas por meio de cartas distribuídas na escola, mas ganharam repercussão nesta segunda-feira (24) quando foram compartilhadas no Twitter . As alunas relataramdelas feitos pelo professor.

Incomodadas com os comentários do professor, três adolescentes resolveram escrever cartas anônimas e depositar em urnas de um projeto na escola destinado a outros professores, alunas e funcionários do local.

De acordo com uma das estudantes, de 16 anos, a ideia surgiu como forma de pedir socorro e fazer com que todos soubessem do assédio que acontecia na escola.

"Um dia ele começou a falar da minha bunda. Eu fiquei desconfortável, mas achei que era brincadeira e não falei nada. Aí os comentários passaram a ser diários, até que eu comecei a ignorar. Um dia ele falou para mim: "Você cansou das piadinhas? Logo agora que você é minha!". Comecei a ficar com medo, pensando o que ele poderia fazer comigo. Então resolvi, junto com outras duas amigas, escrever as cartas, para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo", declarou.

Carta de apoio enviada às alunas da escola Crédito: Arquivo pessoal

O grupo também encaminhou uma carta para o professor acusado de cometer os assédios. Nela, as estudantes expressavam o desconforto que sentiam quando ele falava sobre o corpo das meninas e de conversas duvidosas da intimidade das alunas. Elas chegaram a se referir ao professor como "babaca e nojento".

NAS REDES SOCIAIS

As cartas foram distribuídas na escola no dia 19 de junho. De acordo com as estudantes, mesmo após a divulgação das cartas, a coordenação da escola não se mostrou preocupada em apurar o caso. Com medo que o caso fosse esquecido, as alunas usaram as redes sociais para relatar as histórias de assédio, nesta segunda-feira (24).

RELATOS VIRALIZARAM

#SuaAlunaNãoÉUmaNovinha, sendo compartilhado pelo ex-deputado Jean Wyllys. Para a surpresa das adolescentes, inúmeras histórias de assédios começaram a ser relatadas na rede, muitas delas feitas por ex-alunas da escola Clóvis Borges Miguel. Os relatos viralizaram e um movimento de denúncias foi criado no Twitter com a hashtag, sendo compartilhado pelo ex-deputadoPara a surpresa das adolescentes, inúmeras histórias de assédios começaram a ser relatadas na rede, muitas delas feitas por ex-alunas da escola Clóvis Borges Miguel.