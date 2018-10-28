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Acidente

Mais um acidente é registrado na Reta do Aeroporto neste domingo

Mais cedo, um grave acidente no trecho deixou três pessoas feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 20:19

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 20:19

Crédito: Gazeta Online | Arquivo
Dois carros se envolveram em outro acidente na Reta do Aeroporto, em Vitória, na tarde deste domingo (28).  A colisão aconteceu próximo ao local em que, mais cedo, outros dois veículos bateram, deixando três pessoas feridas.
Segundo a Guarda Municipal, as informações preliminares são de que uma Fiat Strada fechou um Volkswagen Gol no sentido Centro de Vitória. O Gol passou arrastando pela barreira de concreto.
> Grave acidente deixa feridos na Reta do Aeroporto
Ninguém se feriu no acidente e não há pistas interditadas. Os carros que passam pelo local do acidente seguem pelo acostamento. 

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