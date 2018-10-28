Mais um acidente é registrado na Reta do Aeroporto neste domingo

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Dois carros se envolveram em outro acidente na Reta do Aeroporto, em Vitória, na tarde deste domingo (28). A colisão aconteceu próximo ao local em que, mais cedo, outros dois veículos bateram, deixando três pessoas feridas.

Segundo a Guarda Municipal, as informações preliminares são de que uma Fiat Strada fechou um Volkswagen Gol no sentido Centro de Vitória. O Gol passou arrastando pela barreira de concreto.