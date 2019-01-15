Mais de um ano depois, Ponte da Madalena continua sem obras

Homem olha para o que restou da Ponte da Madalena, que desabou por conta da forte correnteza Crédito: Fernando Madeira

A Ponte da Madalena, localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, que desabou em dezembro de 2017, ainda continua na mesma situação. A construção desmoronou em dezembro de 2017 devido ao fluxo da correnteza do Rio Jucu, que aumentou por conta de uma intensa chuva que atingiu o Espírito Santo na época.

A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o rio, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema e à Praia da Barrinha.

Ela foi construída no ano de 1896 e restaurada em 2015. Foi batizada em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música “Madalena do Jucu”, do cantor Martinho da Vila.

O local é uma das atrações turísticas na região. Mas agora está abandonado. “Ela é um ponto turístico. A verdade é essa. Ela não deixou de ser. Mas está tudo abandonado aí e ninguém toma providência”, disse o vigilante Ernesto Antônio, morador da região, em entrevista à TV Gazeta.

Muitos pescadores param os barcos na ponte para vender peixes. Isso significa que, além do turismo prejudicado, o fluxo de pessoas no local é bastante intenso e a falta da travessia dificulta o trânsito de pdestres. Os moradores pedem que a ponte seja reformada o mais rápido possível.