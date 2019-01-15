Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ponte da Madalena

Mais de um ano depois, Ponte da Madalena continua sem obras

Construção desabou em dezembro de 2017 após chuvas que aumentaram o fluxo do Rio Jucu

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 23:32

Publicado em 

14 jan 2019 às 23:32
Homem olha para o que restou da Ponte da Madalena, que desabou por conta da forte correnteza Crédito: Fernando Madeira
A Ponte da Madalena, localizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, que desabou em dezembro de 2017, ainda continua na mesma situação. A construção desmoronou em dezembro de 2017 devido ao fluxo da correnteza do Rio Jucu, que aumentou por conta de uma intensa chuva que atingiu o Espírito Santo na época.
A estrutura fazia a travessia de pedestres e ciclistas sobre o rio, na principal ligação do bairro com a Reserva Ecológica de Jacarenema e à Praia da Barrinha.
Ela foi construída no ano de 1896 e restaurada em 2015. Foi batizada em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música “Madalena do Jucu”, do cantor Martinho da Vila.
O local é uma das atrações turísticas na região. Mas agora está abandonado. “Ela é um ponto turístico. A verdade é essa. Ela não deixou de ser. Mas está tudo abandonado aí e ninguém toma providência”, disse o vigilante Ernesto Antônio, morador da região, em entrevista à TV Gazeta.
Muitos pescadores param os barcos na ponte para vender peixes. Isso significa que, além do turismo prejudicado, o fluxo de pessoas no local é bastante intenso e a falta da travessia dificulta o trânsito de pdestres. Os moradores pedem que a ponte seja reformada o mais rápido possível.
Para piorar, o portal da ponte, que é de madeira, está quase caindo também. “Está muito feio, muito mesmo”, disse Ernesto. “É esperar agora que alguém venha consertar”, destacou o pescador e morador da região José Carlos dos Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barra do jucu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados