Mais de mil raios são registrados no ES em intervalo de 48 horas

Espírito Santo registrou mais de mil raios atingiram municípios do Estado. Nesta quarta-feira (20), a maior incidência do fenômeno foi registrada em Cariacica, com 20 raios, seguida por Guarapari e Vila Velha, com 15 raios, somente nesta quarta-feira (20). Em menos de 48 horas, oregistrou mais de mil raios atingiram municípios do Estado. Nesta quarta-feira (20), a maior incidência do fenômeno foi registrada em, com 20 raios, seguida por, com 15 raios, somente nesta quarta-feira (20).

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), na terça-feira (19) foram registrados 700 raios. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do, na terça-feira (19) foram registrados 700 raios.

Nesta quarta-feira (20), até as 17h15, 410 raios foram apontados, durante a tempestade que atingiu o Estado. O período de maior incidência foi entre 13h e 16h.

Climatempo explica que o calor e a umidade do ar elevada formaram nuvens de tipo "cumulonimbus", que provocaram a chuva forte e os raios nesta quarta-feira (20). Um homem, identificado como Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, foi atingido pela descarga elétrica e morreu na hora, na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica. explica que o calor e a umidade do ar elevada formaram nuvens de tipo "cumulonimbus", que provocaram a chuva forte e os raios nesta quarta-feira (20).

Gazeta Online, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, explicou que o número de raios que atingiu o Espírito Santo é normal nesta época. "É comum ter essa ocorrência muito grande de raios, em razão dos processos de instabilidade que acabam gerando a formação de nuvens de tempestades", explicou. Ao, o meteorologista do, Hugo Ramos, explicou que o número de raios que atingiu o Espírito Santo é normal nesta época. "É comum ter essa ocorrência muito grande de raios, em razão dos processos de instabilidade que acabam gerando a formação de nuvens de tempestades", explicou.

ALGUMAS CIDADES QUE TIVERAM RAIOS NESTA QUARTA

CUIDADOS

Em tempestades, a recomendação do Inpe é não sair na rua. Caso não seja possível, a orientação é para procurar abrigos em carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, em barcos ou navios metálicos fechados e em desfiladeiros ou vales.