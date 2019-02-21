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Tempestade no Estado

Mais de mil raios são registrados no ES em intervalo de 48 horas

Nesta quarta-feira, a maior incidência do fenômeno foi registrada em Cariacica; uma pessoa morreu

Publicado em 

20 fev 2019 às 21:24

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 21:24

Em menos de 48 horas, o Espírito Santo registrou mais de mil raios atingiram municípios do Estado. Nesta quarta-feira (20), a maior incidência do fenômeno foi registrada em Cariacica, com 20 raios, seguida por Guarapari e Vila Velha, com 15 raios, somente nesta quarta-feira (20).
> Tempestade derruba torres de energia e provoca apagão no Sul do ES
De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), na terça-feira (19) foram registrados 700 raios.
> Forte chuva provoca estragos na Grande Vitória
Nesta quarta-feira (20), até as 17h15, 410 raios foram apontados, durante a tempestade que atingiu o Estado. O período de maior incidência foi entre 13h e 16h.
O Climatempo explica que o calor e a umidade do ar elevada formaram nuvens de tipo "cumulonimbus", que provocaram a chuva forte e os raios nesta quarta-feira (20). Um homem, identificado como Joel Pereira Barbosa, de 42 anos, foi atingido pela descarga elétrica e morreu na hora, na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica
Ao Gazeta Online, o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Hugo Ramos, explicou que o número de raios que atingiu o Espírito Santo é normal nesta época. "É comum ter essa ocorrência muito grande de raios, em razão dos processos de instabilidade que acabam gerando a formação de nuvens de tempestades", explicou. 
ALGUMAS CIDADES QUE TIVERAM RAIOS NESTA QUARTA
CUIDADOS
Em tempestades, a recomendação do Inpe é não sair na rua. Caso não seja possível, a orientação é para procurar abrigos em carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, em barcos ou navios metálicos fechados e em desfiladeiros ou vales.
> Temporal com granizo e ventos fortes em Iconha
É importante evitar locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos; veículos sem capota, tratores, motocicletas ou bicicletas. Evite também estacionar próximo à árvores ou linhas de energia elétrica. Se estiver dentro de casa, não use telefone, a não ser que seja sem fio, não fique próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas e evite tocar em qualquer equipamento elétrico ligado a rede elétrica.

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