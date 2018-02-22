Mais de 800 vagas em cursos grátis para o Enem

Grupos de pessoas voluntárias se organizam para levar para bairros periféricos essa oportunidade. Crédito: Arquivo Pessoal

Mais que oferecer a possibilidade de ingressar em uma universidade federal, alguns cursinhos de pré-vestibular oferecem oportunidades para mudar a realidade de quem mais precisa. Grupos como o AtivAção e o Risoflora contam com a solidariedade de professores e colaboradores voluntários para oferecer mais de 800 vagas em cursos preparatórios para o Enem totalmente gratuitos.

Os chamados cursinhos não fazem parte da realidade de muitos meninos e meninas que estudaram, ou estudam, em escolas públicas. Por isso, grupos de pessoas voluntárias se organizam para levar para bairros periféricos essa oportunidade.

O coordenador do cursinho AfirmAção, Lula Rocha, contou que os alunos são interessados.

Observamos que os jovens de periferia tinham muita dificuldade de conseguir acesso aos cursos preparatórios, por isso levamos oportunidades para dentro das comunidades e eles agarram a chance com toda força, disse.

O cursinho existe desde o ano passado e, neste ano vai oferecer 720 vagas distribuídas em núcleos localizados em seis bairros diferentes. Para se inscrever, basta responder um formulário disponível na página do Facebook do grupo. Além de alunos, professores e colaboradores interessados em participar do projeto também podem se inscrever utilizando a plataforma.

Em Maria Ortiz, Vitória, um outro grupo também se mobilizou para oferecer oportunidade de aprendizado. Aqui no bairro muitos jovens não conseguiam passar na Ufes, alguns nem tinham esse sonho. A gente pensou que tinha que fazer alguma coisa, tentar suprir o que o governo não oferece, afirmou Juliana Lima Barbosa, coordenadora do Risoflora.

Para Juliana, mais que auxiliar os jovens a entrar na universidade, o cursinho tem como objetivo formar cidadãos mais críticos. Nosso objetivo é que eles reconheçam o mundo e a realidade que vivem. Damos aulas de atualidades também, discutindo temas do dia a dia, do bairro, disse a coordenadora.













SAIBA MAIS

Cursinhos

AFIRMAÇÃO





Curso pré-vestibular com vagas totalmente gratuitas e destinadas para estudantes que querem ingressar no ensino superior.

Núcleos: São 6 unidades do projeto situadas em Cariacica, Serra e Vitória. Os bairros contemplados são Cariacica-sede, Itararé, Jardim Carapina, Nova Esperança, Rio Marinho e Santana.

As aulas: Todo sábado à tarde, com o início no dia 03 de março de 2018.

Inscrições: Alunos, professores e pessoas que queiram ajudar na organização do projeto podem se inscrever preenchendo um formulário disponível na página do AfirmAção - Rede de Cursinhos Populares no Facebook.

Vagas disponíveis: Ao todo são 720 vagas distribuídas entre os núcleos. O critério de preenchimento de vagas é por ordem de inscrição.

RISOFLORA





Curso pré-vestibular gratuito para estudantes que querem ingressar no ensino superior.





Local: O cursinho funciona no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

As aulas: Acontecerão aos sábados das 8h às 17h com café da manhã, almoço e lanche da tarde. Também são oferecidas aulas aos domingos pela manhã.

Inscrições: Os alunos interessados devem procurar a página do cursinho no Facebook e realizar uma pré-matrícula.

A matrícula: A matrícula oficial será feita na aula inaugural no dia 10 de março às 14h. O valor da matrícula é um alimento não perecível, e para se matricular é preciso levar uma foto 3x4 e Xerox do comprovante de residência.