Mais de 600 veículos estão abandonados nas ruas na Grande Vitória

Carros e motos estão na Grande Vitória. Só na Capital são 407

Publicado em 12 de julho de 2019 às 02:10 - Atualizado há 6 anos

Em Vila Velha, Kadett está há mais de três meses ao relento no bairro Itapoã Crédito: Fernando Madeira

Não é difícil encontrar veículos abandonados nas ruas ou atrapalhando o trajeto de pedestres em calçadas na Grande Vitória. São 675 carros e motos nessa situação na região. Vitória é a cidade com mais registros: 407.

Jardim Camburi lidera o ranking dos bairros do município, com 38 veículos, seguido por Maria Ortiz, com 29, e Jardim da Penha, com 21. No município, existe uma lei específica para a situação.

O secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de Vitória, Fronzio Calheira, disse que, por lei, o veículo é considerado abandonado por dois motivos: estar há mais de um mês parado no mesmo local ou pela má conservação, como pintura queimada, pneus murchos e lixo acumulado embaixo.

“A denúncia deve ser feita pelo morador. Em geral, ele tem que observar se o carro está com uma aparência de abandono. O que configura isso é o estado do veículo.”

O presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Aloísio José Muruce, bairro que lidera o número de denúncias, disse que o fato é preocupante. “É preciso ver se o carro é furtado ou roubado, porque isso pode indicar que tem bandido circulando na região”.

Automóvel depredado em Jardim Camburi, bairro de Vitória com mais registros de abandonos Crédito: Fernando Madeira

VILA VELHA





Em Vila Velha, são aproximadamente 180 veículos abandonados nas vias, a maioria nos bairros Divino Espírito Santo, Grande Terra Vermelha, Gaivotas, Itaparica e Itapoã. Não foi divulgado o número por localidade.

O município também ganhou uma lei recentemente sobre esse tipo de situação. Ela classifica como abandonado o carro ou moto que possui uma série de características, como incapacidade de circulação, sem motor, pneus vazios e ausência de para-brisas.





“A legislação sobre carros abandonados é de setembro de 2018. Agora que temos respaldo para agir, fica mais fácil retirar os veículos das ruas”, afirma o coordenador de Fiscalização de Posturas de Vila Velha, Edmar Barbosa Junior.

O secretário de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro, disse que em Cariacica são 70 registros. Esse mapeamento foi feito a partir da denúncia de moradores e fiscalização de agentes. No entanto, não foi citado em quais bairros esses veículos estariam. “A secretaria age mediante denúncias”, diz.

Serra tem o menor número de carros abandonados. São 18 veículos, e os bairros com mais registros são Laranjeiras, Central Carapina e Serra Dourada – a prefeitura não detalhou números. “Percebemos que desde 2017 houve diminuição. Em todos os casos analisamos se o veículo está em estado de abandono antes de tomar providências”, disse o diretor de operação de trânsito da Serra, Marcos Viana.

CRIMINALIDADE

Para Fronzio, o veículo abandonado soma diversos problemas. “O carro roubado pode servir de esconderijo de drogas para traficantes, ou para criminosos se esconderem para cometer emboscada. É um estorvo para a comunidade”.

O diretor de Operação de Trânsito da Serra destaca que pode ainda trazer outros problemas. “O veículo abandonado pode acumular água parada e ser foco para o mosquito da dengue e até outros tipos de doenças”.

SAIBA MAIS

Vitória

A população pode denunciar pelo telefone 156. Após a denúncia, a Guarda Municipal vai ao local fazer a verificação. O proprietário é notificado e tem 48 horas para retirar o veículo. Caso o dono não seja encontrado, seu nome é publicado no Diário Oficial, tendo mais 48 horas para se manifestar. Se ninguém aparecer, o veículo é levado para um pátio da prefeitura e pode ser leiloado.

Vila Velha

A denúncia pode ser feita pelo telefone 162. A prefeitura faz a fiscalização e notifica o proprietário do veículo. O prazo de retirada é de 48 horas. Caso isso não ocorra, o carro é levado para um pátio da prefeitura. A multa chega a R$ 9 mil.

Cariacica





A denúncia pode ser feita no telefone 3354-5930 ou no 162. O proprietário é notificado e precisa retirar o veículo em até 48 horas. A prefeitura não possui serviço de guincho e pátio. Se o problema não é resolvido, é solicitado à Polícia Militar que o veículo seja encaminhado ao pátio dela. A multa pode chegar a R$ 2.549,20.

Serra

A denúncia pode ser feita nos telefones 3291-4875 e 0800-283-9780 (ramal 4). A notificação não é feita de imediato. O Departamento de Operações de Trânsito da Serra vai ao local, verifica e volta três dias depois. Constatando a mesma situação, é feita a notificação ao proprietário, dando 15 dias para fazer a retirada. Se isso não acontecer, o veículo é levado para um pátio, podendo ser leiloado em até 60 dias.

