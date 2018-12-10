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Imóveis

Mais de 60 imóveis vão a leilão no Espírito Santo

Os interessados deverão comparecer ao auditório do Banco nesta quarta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 18:51

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 18:51

Leilão realizado pelo Bandes conta com imóveis a partir de R$ 24 mil Crédito: Bandes
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) irá leiloar 62 imóveis, localizados em 32 municípios capixabas. Os valores disponíveis para lance inicial variam entre R$ 24 mil e R$ 3,1 milhões, sendo que o de menor preço é um terreno localizado na zona rural, em Iúna, região do Caparaó capixaba, que conta com 48,4 mil metros quadrados e o de maior valor é uma casa de dois pavimentos na Ilha do Boi, em Vitória.
Os interessados nos imóveis em disputa devem comparecer ao auditório do Bandes, no Centro de Vitória, às 15h desta quarta-feira (12). O edital com as regras de participação estão disponíveis no site do banco, mas é possível que qualquer imóvel ofertado seja adquirido por uma entrada e financiamento do valor restante pelo próprio banco, em até 96 parcelas, após aprovação do cadastro do comprador. É possível ainda que o montante seja quitado à vista. A vantagem do investimento durante o leilão é principalmente o desconto no valor original de mercado de cada bem. 
> O cuidado na hora da compra de imóvel em leilão
Além dos municípios de Vitória e Iúna, há opções de imóveis em Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Guarapari, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Vila Valério e Vila Velha.
Outras informações desta hasta podem ser obtidas pelos telefones (27) 3331-4359 e 3331-4416 ou pelo e-mail: [email protected].
VEJA MAIS FOTOS
> Distrato endurece jogo para quem compra um imóvel

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