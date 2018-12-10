Mais de 60 imóveis vão a leilão no Espírito Santo

Leilão realizado pelo Bandes conta com imóveis a partir de R$ 24 mil

Além dos municípios de Vitória e Iúna, há opções de imóveis em Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Guarapari, Irupi, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Vila Valério e Vila Velha.