Mais de 500 motoristas flagrados por excesso de velocidade no feriado

O feriado ainda não terminou, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já divulgou um resumo parcial da Operação Finados, que registrou até o momento 21 acidentes, com 26 feridos nas estradas que cortam o Espírito Santo. Desses acidentes, seis foram graves. Mas ninguém morreu.
Chama a atenção o número de motoristas flagrados pelos radares móveis por excesso de velocidade: foram 570 ocorrências, demonstrando que muita gente ainda comete imprudência nas rodovias.
Outros 2.298 motoristas foram abordados pelos agentes, e 600 submetidos a testes de bafômetro.
Veja os dados completos divulgados:
Operação Finados 2018 (01/11/18 à 03/11/18)
Acidentes Registrados: 21 (17 c/feridos e 4 sem)
Acidentes Graves: 6
Pessoas Feridas: 26
Pessoas Mortas: 0
Veículos Fiscalizados: 2210
Pessoas Fiscalizadas: 2298
Testes de Alcoolemia: 600
Palestra Campanha Educativa: 190 pessoas
Notificações Excesso de Velocidade (Radar Móvel): 570
Demais Notificações: 685
Veículos Recolhidos ao Pátio: 100
CNHs Recolhidas: 20
CRLVs Recolhidos: 74
Veículos Recuperados (Furto/Roubo): 7