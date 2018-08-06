Mais de 40 casos de malária confirmados na região Noroeste do ES

Ministério da Saúde enviou 3.040 comprimidos de remédios para a malária. Medicamentos já estão em Vila Pavão e Barra de São Francisco Crédito: Fred loureiro / Secom

O surto de malária no Noroeste do Espírito Santo, que tem assustado os moradores da região, já conta com 44 casos confirmados da doença. A maior parte é em Vila Pavão, com 33 pessoas doentes. Já em Barra de São Francisco, município que faz limite com Vila Pavão, são 11 casos confirmados. Os números foram informados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e pelas assessorias das prefeituras.

Segundo a Prefeitura de Vila Pavão, o movimento no laboratório da Unidade de Saúde do bairro Nova Munique foi intenso no final de semana. Muitos moradores das regiões onde estão concentrados os focos da malária foram ao laboratório fazer exame de sangue para confirmar a suspeita da doença.

Um laboratório foi montado para funcionar 24 horas por dia na cidade. O exame detecta a malária em 30 minutos. Quando a doença é confirmada, o paciente recebe os remédios para combatê-la. No último sábado (04), o subsecretário de Estado da Saúde, Fabiano Marily, esteve em Vila Pavão para acompanhar o grande número de casos de malária registrados na região e entregar medicamentos para o tratamento dos infectados.

Já a Prefeitura de Barra de São Francisco informou que uma equipe municipal de saúde esteve na manhã desta segunda-feira (06) no Assentamento Três Corações, zona rural do município, onde estão os casos confirmados da doença. O distrito fica nas proximidades de Vila Pavão. Os agentes de saúde foram com o carro fumacê e também borrifaram um inseticida para evitar que a malária avance para a área urbana de Barra de São Francisco e também para os outros distritos da zona rural. Medicamentos para o tratamento da doença também foram entregues no município pela Sesa.

Um novo caso de Barra de São Francisco, confirmado nesta manhã, é de um homem de Vargem Alegre, outro distrito do município. Ele tinha passado 15 dias no Assentamento Três Corações e a Vigilância Municipal em Saúde acredita que o paciente contraiu a malária enquanto esteve no outro distrito.

"MOMENTO DE ALERTA"

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo na manhã desta segunda-feira, o médico Adenilton Cruzeiro, referência técnica da Sesa, contou que agora é "um momento de alerta, mas não um momento de pânico" em relação à malária. Ele disse que uma equipe da secretaria esteve em Vila Pavão na semana passada para levar orientações aos agentes de saúde e médicos do município, além de liberar o uso de inseticidas para o bloqueio do mosquito transmissor da doença.

Cruzeiro alertou para os moradores da região ficarem atentos aos sintomas da malária, entre eles febre, fraqueza, mal-estar e calafrios, que são facilmente confundidos com os sintomas de dengue, zika e chikungunya. Portanto, ao primeiro sinal de febre, o médico orienta os moradores a procurarem uma unidade de saúde ou hospital da região.

A Sesa acredita que o surto de malária em Vila Pavão provavelmente surgiu pela migração de uma pessoa contaminada do Norte do país, que foi picado pelo mosquito transmissor no município capixaba e acabou contaminando outras pessoas da região Noroeste do Estado. A doença está concentrada na área rural de Vila Pavão e já se espalhou também na zona rural de Barra de São Francisco. Outras cidades que fazem divisa com Vila Pavão, como Ecoporanga e Nova Venécia, também estão em alerta e efetuando os cuidados para evitar que a malária se alastre.