Fachada do Colégio Leonardo da Vinci Crédito: Vitor Jubini / Arquivo

Pelo menos 45 alunos do Colégio Leonardo da Vinci, em Vitória, passaram mal nesta quarta-feira (04). Os pais afirmam que a ocorrência se deu após refeição no colégio. Já o Leonardo da Vinci acredita se tratar de uma virose, pois os casos estão mais concentrados em uma única turma, sendo que toda a escola come a mesma comida. Ao longo de todo o dia, 20 alunos foram atendidos prontamente no posto médico da escola. À noite, pelo menos outros 25 também sentiram os mesmo sintomas em casa e foram levados pelos próprios pais a hospitais da Capital. Ninguém está internado.

De acordo com os pais dos alunos, os sintomas principais são dor abdominal, dor de cabeça, náuseas e, em alguns casos, vômito e diarreia. O Leonardo da Vinci enviou aos pais um comunicado, no qual afirma que, pelos indícios, levanta a hipótese de que se trate de uma virose. Além disso, o colégio solicita que os pais não levem os filhos à escola até que os sintomas sejam sanados.

Your browser does not support the audio element. Mais de 40 alunos de escola particular de Vitória passam mal

A assessoria de comunicação do Leonardo da Vinci informou que, dos 20 alunos atendidos no posto médico da escola, 16 são do mesmo quinto ano e quatro são de outras turmas. Devido às características, acredita-se que seja uma virose. Algumas crianças passaram mal antes até mesmo do lanche da manhã, por isso a hipótese de ser a comida está praticamente descartada pelo colégio.