Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sintomas iguais

Mais de 40 alunos de escola particular de Vitória passam mal

Pelo menos 20 alunos foram atendidos no posto médico da escola durante o dia. À noite, outros 25 apresentaram os mesmos sintomas em casa e foram levados a hospitais pelos pais

Publicado em 04 de Março de 2020 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 23:13
Fachada do Colégio Leonardo da Vinci Crédito: Vitor Jubini / Arquivo
Pelo menos 45 alunos do Colégio Leonardo da Vinci, em Vitória, passaram mal nesta quarta-feira (04). Os pais afirmam que a ocorrência se deu após refeição no colégio. Já o Leonardo da Vinci acredita se tratar de uma virose, pois os casos estão mais concentrados em uma única turma, sendo que toda a escola come a mesma comida. Ao longo de todo o dia, 20 alunos foram atendidos prontamente no posto médico da escola. À noite, pelo menos outros 25 também sentiram os mesmo sintomas em casa e foram levados pelos próprios pais a hospitais da Capital. Ninguém está internado.
De acordo com os pais dos alunos, os sintomas principais são dor abdominal, dor de cabeça, náuseas e, em alguns casos, vômito e diarreia. O Leonardo da Vinci enviou aos pais um comunicado, no qual afirma que, pelos indícios, levanta a hipótese de que se trate de uma virose. Além disso, o colégio solicita que os pais não levem os filhos à escola até que os sintomas sejam sanados. 
Mais de 40 alunos de escola particular de Vitória passam mal
A assessoria de comunicação do Leonardo da Vinci informou que, dos 20 alunos atendidos no posto médico da escola, 16 são do mesmo quinto ano e quatro são de outras turmas. Devido às características, acredita-se que seja uma virose. Algumas crianças passaram mal antes até mesmo do lanche da manhã, por isso a hipótese de ser a comida está praticamente descartada pelo colégio.
Segundo a assessoria, de qualquer forma, como já de praxe, todo dia a escola recolhe amostras da comida e água para possíveis necessidades de análise. As recolhidas na quarta-feira serão enviadas nesta quinta-feira para análise, para tirar qualquer dúvida. 

Veja Também

Lavar as mãos reduz em 40% doenças como gripe, conjuntivite e viroses

Leonardo da Vinci vai abrir escolas em Belo Horizonte e São Paulo

Estudantes do ES são selecionados para visitar a NASA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados