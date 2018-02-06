Mais de 4 mil bolsas disponíveis para faculdades pelo Prouni no ES

Com bolsas parciais e integrais, o Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (5) a lista de bolsas disponíveis pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) nas instituições particulares de todo o país. Os estudantes capixabas poderão contar com 4.674 bolsas. O critério de seleção dos candidatos é a nota do Enem 2017.
O Gazeta Online listou as vagas que estão disponíveis em algumas faculdades particulares do Estado. Para ter acesso completo às vagas que estão disponíveis no Estado, basta acessar o site do Prouni e fazer a busca por curso ou instituição.
Para participar do programa, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio na rede pública ou na rede particular com bolsa integral, tenha renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, e ter participado do Enem 2017. É preciso obter pelo menos 450 pontos na prova de conhecimentos e não ter zerado a redação.
Para efetuar a inscrição no Prouni do primeiro semestre de 2018, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem.
Multivix
Bolsas Integrais
Vitória - 94 vagas
Nova Venécia - 35 vagas
São Mateus - 5 vagas
Serra - 47 vagas
Cachoeiro de Itapemirim - 30 vagas
Castelo - 24 vagas
Caracica - 29 vagas
Vila Velha - 12 vagas
Serra (EAD) - 28 vagas
Bolsas Parciais
Vitória - 261 vagas
Nova Venécia - 115 vagas
São Mateus - 105 vagas
Serra - 176 vagas
Cachoeiro de Itapemirim - 80 vagas
Castelo - 51 vagas
Caracica - 146 vagas
Vila Velha - 109 vagas
Serra (EAD) - 68 vagas
Total de vagas: 1.145
Faculdade Estácio de Sá
Bolsas Integrais
Vitória
Administração - 4 vagas
Comunicação Social - 1 vaga
Educação Física - 1 vaga
Fisioterapia - 2 vagas
Pedagogia - 6 vagas
Comércio Exterior (EAD) - 1 vaga
Gestão Ambiental (EAD) - 2 vagas
Gestão Comercial (EAD) - 4 vagas
Gestão da Tecnologia da Informação (EAD) - 1 vaga
Gestão de Recursos Humanos (EAD) - 6 vagas
Gestão Hospitalar (EAD) - 1 vaga
História (EAD) - 6 vagas
Letras Espanhol (EAD) - 1 vaga
Letras Língua Portuguesa (EAD) - 4 vagas
Logística (EAD) - 6 vagas
Negócios Imobiliários (EAD) - 1 vaga
Pedagogia (EAD) - 2 vagas
Processos Gerenciais (EAD) - 1 vaga
Segurança Pública (EAD) - 2 vagas
Serviço Social (EAD) - 1 vaga
Sistemas de Informação (EAD) - 5 vagas
Vila Velha
Administração - 2 vagas
Gestão Ambiental (EAD) - 2 vagas
Gestão Comercial (EAD) - 4 vagas
Gestão da Tecnologia da Informação (EAD) - 2 vagas
Gestão Financeira (EAD) - 4 vagas
Gestão Pública (EAD) - 2 vagas
História (EAD) - 4 vagas
Investigação Forense e Perícia Criminal (EAD) - 1 vaga
Letras Inglês (EAD) - 2 vagas
Logística (EAD) - 3 vagas
Matemática (EAD) - 3 vagas
Negócios Imobiliários (EAD) - 1 vaga
Pedagogia (EAD) - 2 vagas
Segurança Pública (EAD) - 4 vagas
Serviço Social (EAD) - 1 vaga
Total de vagas: 95
Universidade Vila Velha
Bolsas Integrais
Administração - 1 vaga
Arquitetura e Urbanismo - 1 vaga
Artes Cênicas - 1 vaga
Ciência da Computação - 1 vaga
Ciências Biológicas - 1 vaga
Ciências Contábeis - 1 vaga
Comércio Exterior (EAD) - 4 vagas
Design de Moda - 1 vaga
Design de Produto - 1 vaga
Direito - 2 vagas
Educação Física - 1 vaga
Educação Física - 2 vagas
Enfermagem - 1 vagas
Engenharia Civil - 1 vaga
Engenharia Mecânica - 1 vaga
Engenharia de Petróleo - 2 vagas
Engenharia de Produção - 1 vaga
Engenharia Elétrica - 1 vaga
Engenharia Química - 1 vaga
Estética e Cosmética - 1 vaga
Fonoaudiologia - 1 vaga
Gastronomia - 2 vagas
Gestão de Recursos Humanos (EAD) - 2 vagas
Gestão Portuária - 2 vagas
Jornalismo - 1 vaga
Marketing - 1 vaga
Medicina - 1 vaga
Nutrição - 1 vaga
Odontologia - 1 vaga
Pedagogia - 2 vagas
Psicologia - 1 vaga
Relações Internacionais - 1 vaga
Sistemas de Informação - 1 vaga
Total de vagas: 44 vagas
Católica de Vitória Centro Universitário
Bolsas Integrais
Administração - 1 vaga
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 1 vaga
Arquitetura - 4 vagas
Ciências Biológicas - 2 vagas
Direito - 1 vaga
Enfermagem - 7 vagas
Engenharia de Produção - 2 vagas
Farmácia - 10 vagas
Filosofia - 3 vagas
Fisioterapia - 17 vagas
Nutrição - 7 vagas
Psicologia - 5 vagas
Serviço Social - 5 vagas
Sistemas de Informação - 4 vagas
Total de vagas: 69
Faculdade UCL
Bolsas Integrais
Manguinhos
Engenharia Biomédica - 2 vagas
Engenharia Civil - 3 vagas
Engenharia de Automação e Controle - 2 vagas
Engenharia de Computação - 5 vagas
Engenharia de Petróleo - 9 vagas
Engenharia de Produção - 5 vagas
Engenharia Elétrica - 5 vagas
Engenharia Mecânica - 4 vagas
Engenharia Química - 4 vagas
Arquitetura e Urbanismo - 4 vagas
Informática Sistemas de Informação - 1 vaga
Administração - 5 vagas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 2 vagas
Gestão da Qualidade - 6 vagas
Gestão de Recursos Humanos - 6 vagas
Logística - 1 vaga
Marketing - 4 vagas
Bolsas Parciais
Engenharia Biomédica - 10 vagas
Engenharia Civil - 10 vagas
Engenharia de Automação e Controle - 25 vagas
Engenharia de Computação - 30 vagas
Engenharia de Petróleo - 35 vagas
Engenharia de Produção - 30 vagas
Engenharia Elétrica - 25 vagas
Engenharia Mecânica - 13 vagas
Engenharia Química - 19 vagas
Arquitetura e Urbanismo - 15 vagas
Informática Sistemas de Informação - 20 vagas
Administração - 10 vagas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 10 vagas
Gestão da Qualidade - 20 vagas
Gestão de Recursos Humanos - 20 vagas
Logística - 20 vagas
Marketing -20 vagas
Cariacica
Bolsas Integrais
Engenharia Civil - 4 vagas
Engenharia Elétrica - 2 vagas
Engenharia Mecânica - 4 vagas
Bolsas Parciais
Engenharia Civil - 15 vagas
Engenharia Elétrica - 15 vagas
Engenharia Mecânica - 15 vagas
Total de vagas: 455 vagas
Faesa
Bolsas Integrais
Ciências Contábeis - 1 vaga
Psicologia - 1 vaga
Design de Interiores - 1 vaga
Design de Moda - 1 vaga
Total de vagas: 4
Novo Milênio
Bolsas Integrais
Administração - 1 vaga
Ciências Contábeis - 2 vagas
Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda - 2 vagas
Direito - 3 vagas
Enfermagem - 5 vagas
Engenharia Civil - 3 vagas
Engenharia Elétrica - 8 vagas
Estética e Cosmética - 1 vaga
Gastronomia - 2 vagas
Gestão de Recursos Humanos - 1 vaga
Pedagogia - 2 vagas
Serviço Social - 2 vagas
Bolsas Parciais
Administração - 10 vagas
Ciências Contábeis - 10 vagas
Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda - 10 vagas
Direito - 15 vagas
Enfermagem - 10 vagas
Engenharia Civil - 15 vagas
Engenharia Elétrica - 10 vagas
Estética e Cosmética - 10 vagas
Gastronomia - 15 vagas
Gestão de Recursos Humanos - 10 vagas
Pedagogia - 10 vagas
Serviço Social - 10 vagas