Mais de 4 mil bolsas disponíveis para faculdades pelo Prouni no ES

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Com bolsas parciais e integrais, o Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (5) a lista de bolsas disponíveis pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) nas instituições particulares de todo o país. Os estudantes capixabas poderão contar com 4.674 bolsas. O critério de seleção dos candidatos é a nota do Enem 2017.

Gazeta Online listou as vagas que estão disponíveis em algumas faculdades particulares do Estado. Para ter acesso completo às vagas que estão disponíveis no Estado, basta acessar o listou as vagas que estão disponíveis em algumas faculdades particulares do Estado. Para ter acesso completo às vagas que estão disponíveis no Estado, basta acessar o site do Prouni e fazer a busca por curso ou instituição.

Para participar do programa, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio na rede pública ou na rede particular com bolsa integral, tenha renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, e ter participado do Enem 2017. É preciso obter pelo menos 450 pontos na prova de conhecimentos e não ter zerado a redação.

Para efetuar a inscrição no Prouni do primeiro semestre de 2018, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem.

Multivix

Bolsas Integrais

Vitória - 94 vagas

Nova Venécia - 35 vagas

São Mateus - 5 vagas

Serra - 47 vagas

Cachoeiro de Itapemirim - 30 vagas

Castelo - 24 vagas

Caracica - 29 vagas

Vila Velha - 12 vagas

Serra (EAD) - 28 vagas

Bolsas Parciais

Vitória - 261 vagas

Nova Venécia - 115 vagas

São Mateus - 105 vagas

Serra - 176 vagas

Cachoeiro de Itapemirim - 80 vagas

Castelo - 51 vagas

Caracica - 146 vagas

Vila Velha - 109 vagas

Serra (EAD) - 68 vagas

Total de vagas: 1.145

Faculdade Estácio de Sá

Bolsas Integrais

Vitória

Administração - 4 vagas

Comunicação Social - 1 vaga

Educação Física - 1 vaga

Fisioterapia - 2 vagas

Pedagogia - 6 vagas

Comércio Exterior (EAD) - 1 vaga

Gestão Ambiental (EAD) - 2 vagas

Gestão Comercial (EAD) - 4 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação (EAD) - 1 vaga

Gestão de Recursos Humanos (EAD) - 6 vagas

Gestão Hospitalar (EAD) - 1 vaga

História (EAD) - 6 vagas

Letras Espanhol (EAD) - 1 vaga

Letras Língua Portuguesa (EAD) - 4 vagas

Logística (EAD) - 6 vagas

Negócios Imobiliários (EAD) - 1 vaga

Pedagogia (EAD) - 2 vagas

Processos Gerenciais (EAD) - 1 vaga

Segurança Pública (EAD) - 2 vagas

Serviço Social (EAD) - 1 vaga

Sistemas de Informação (EAD) - 5 vagas

Vila Velha

Administração - 2 vagas

Gestão Ambiental (EAD) - 2 vagas

Gestão Comercial (EAD) - 4 vagas

Gestão da Tecnologia da Informação (EAD) - 2 vagas

Gestão Financeira (EAD) - 4 vagas

Gestão Pública (EAD) - 2 vagas

História (EAD) - 4 vagas

Investigação Forense e Perícia Criminal (EAD) - 1 vaga

Letras  Inglês (EAD) - 2 vagas

Logística (EAD) - 3 vagas

Matemática (EAD) - 3 vagas

Negócios Imobiliários (EAD) - 1 vaga

Pedagogia (EAD) - 2 vagas

Segurança Pública (EAD) - 4 vagas

Serviço Social (EAD) - 1 vaga

Total de vagas: 95

Universidade Vila Velha

Bolsas Integrais

Administração - 1 vaga

Arquitetura e Urbanismo - 1 vaga

Artes Cênicas - 1 vaga

Ciência da Computação - 1 vaga

Ciências Biológicas - 1 vaga

Ciências Contábeis - 1 vaga

Comércio Exterior (EAD) - 4 vagas

Design de Moda - 1 vaga

Design de Produto - 1 vaga

Direito - 2 vagas

Educação Física - 1 vaga

Educação Física - 2 vagas

Enfermagem - 1 vagas

Engenharia Civil - 1 vaga

Engenharia Mecânica - 1 vaga

Engenharia de Petróleo - 2 vagas

Engenharia de Produção - 1 vaga

Engenharia Elétrica - 1 vaga

Engenharia Química - 1 vaga

Estética e Cosmética - 1 vaga

Fonoaudiologia - 1 vaga

Gastronomia - 2 vagas

Gestão de Recursos Humanos (EAD) - 2 vagas

Gestão Portuária - 2 vagas

Jornalismo - 1 vaga

Marketing - 1 vaga

Medicina - 1 vaga

Medicina Veterinária -1 vaga

Nutrição - 1 vaga

Odontologia - 1 vaga

Pedagogia - 2 vagas

Psicologia - 1 vaga

Relações Internacionais - 1 vaga

Sistemas de Informação - 1 vaga

Total de vagas: 44 vagas

Católica de Vitória  Centro Universitário

Bolsas Integrais

Administração - 1 vaga

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 1 vaga

Arquitetura - 4 vagas

Ciências Biológicas - 2 vagas

Direito - 1 vaga

Enfermagem - 7 vagas

Engenharia de Produção - 2 vagas

Farmácia - 10 vagas

Filosofia - 3 vagas

Fisioterapia - 17 vagas

Nutrição - 7 vagas

Psicologia - 5 vagas

Serviço Social - 5 vagas

Sistemas de Informação - 4 vagas

Total de vagas: 69

Faculdade UCL

Bolsas Integrais

Manguinhos

Engenharia Biomédica - 2 vagas

Engenharia Civil - 3 vagas

Engenharia de Automação e Controle - 2 vagas

Engenharia de Computação - 5 vagas

Engenharia de Petróleo - 9 vagas

Engenharia de Produção - 5 vagas

Engenharia Elétrica - 5 vagas

Engenharia Mecânica - 4 vagas

Engenharia Química - 4 vagas

Arquitetura e Urbanismo - 4 vagas

Informática  Sistemas de Informação - 1 vaga

Administração - 5 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 2 vagas

Gestão da Qualidade - 6 vagas

Gestão de Recursos Humanos - 6 vagas

Logística - 1 vaga

Marketing - 4 vagas

Bolsas Parciais

Engenharia Biomédica - 10 vagas

Engenharia Civil - 10 vagas

Engenharia de Automação e Controle - 25 vagas

Engenharia de Computação - 30 vagas

Engenharia de Petróleo - 35 vagas

Engenharia de Produção - 30 vagas

Engenharia Elétrica - 25 vagas

Engenharia Mecânica - 13 vagas

Engenharia Química - 19 vagas

Arquitetura e Urbanismo - 15 vagas

Informática  Sistemas de Informação - 20 vagas

Administração - 10 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 10 vagas

Gestão da Qualidade - 20 vagas

Gestão de Recursos Humanos - 20 vagas

Logística - 20 vagas

Marketing -20 vagas

Cariacica

Bolsas Integrais

Engenharia Civil - 4 vagas

Engenharia Elétrica - 2 vagas

Engenharia Mecânica - 4 vagas

Bolsas Parciais

Engenharia Civil - 15 vagas

Engenharia Elétrica - 15 vagas

Engenharia Mecânica - 15 vagas

Total de vagas: 455 vagas

Faesa

Bolsas Integrais

Ciências Contábeis - 1 vaga

Psicologia - 1 vaga

Design de Interiores - 1 vaga

Design de Moda - 1 vaga

Total de vagas: 4

Novo Milênio

Bolsas Integrais

Administração - 1 vaga

Ciências Contábeis - 2 vagas

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda - 2 vagas

Direito - 3 vagas

Enfermagem - 5 vagas

Engenharia Civil - 3 vagas

Engenharia Elétrica - 8 vagas

Estética e Cosmética - 1 vaga

Gastronomia - 2 vagas

Gestão de Recursos Humanos - 1 vaga

Pedagogia - 2 vagas

Serviço Social - 2 vagas

Bolsas Parciais

Administração - 10 vagas

Ciências Contábeis - 10 vagas

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda - 10 vagas

Direito - 15 vagas

Enfermagem - 10 vagas

Engenharia Civil - 15 vagas

Engenharia Elétrica - 10 vagas

Estética e Cosmética - 10 vagas

Gastronomia - 15 vagas

Gestão de Recursos Humanos - 10 vagas

Pedagogia - 10 vagas