Mais de 20 casos de malária deixam cidades da região Noroeste em alerta

Curso de capacitação de profissionais da saúde em Vila Pavão dirigido por equipe da Sesa e do Ministério da Saúde Crédito: Divulgação

Pelo menos 21 pessoas estão infectadas com malária em cidades da região Noroeste do Espírito Santo. A maior incidência da doença é em Vila Pavão, com 17 casos confirmados até a manhã desta sexta-feira (03). Uma morte no município está sendo investigada. Já em Barra de São Francisco, cidade vizinha de Vila Pavão, quatro casos foram confirmados.

A malária é transmitida por um mosquito e a suspeita das prefeituras é de que alguma pessoa da região foi infectada em outra cidade do país ou que algum visitante com a doença esteve na região, foi picado pelo mosquito e a doença se espalhou.

De acordo com a Prefeitura de Vila Pavão, há ainda vários outros casos suspeitos da doença no município. Os primeiros casos foram identificados na última sexta-feira (27). Para impedir que a malária se espalhe ainda mais, foi criada uma força-tarefa na cidade em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Ministério da Saúde. No início desta semana, uma equipe da Sesa esteve em Vila Pavão para alinhar as ações para combater a doença. A reportagem do Gazeta Online teve acesso a uma nota técnica da Sesa que confirma os 17 casos no município e sugere ações para a erradicação e cerco contra a doença.

Segundo a Prefeitura de Vila Pavão, o município tem realizado diversas ações para evitar que a malária se espalhe, como borrifação domiciliar, exames de diagnósticos, capacitação dos profissionais da saúde, além de orientação e prevenção ao mosquito transmissor da doença.

A prefeitura também informou que estuda a origem do caso fonte da doença, que causou a propagação da malária, e investiga a morte de um homem com a suspeita de ter contraído o parasita. O surto acontece nas localidades de Conceição do XV (Cascudo), Assentamento, Praça Rica e Córrego do Estevão e colocou toda a região em alerta. Os distritos fazem divisa com Barra de São Francisco, Ecoporanga e Nova Venécia.

AJUDA DA POPULAÇÃO

Apesar do grande número de casos confirmados da doença, a população não precisa entrar em pânico, segundo o coordenador da Vigilância em Saúde da Região Norte do Estado, Marllus Cavalcante. Tudo que é possível fazer está sendo feito. O que a gente precisa é que a população trabalhe junto no combate à enfermidade, abrindo suas casas aos agentes de saúde e informando qualquer suspeita da doença, afirmou.

De acordo com a Sesa, a malária é uma doença causada por parasitas do gênero Plasmodium e é transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles. Neste ano, a partir do fim de julho e início de agosto, iniciou-se um surto inédito, até o momento de origem desconhecida (porém já em investigação), de malária em Vila Pavão. A doença é comum nas áreas tropicais.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Em Barra de São Francisco já são quatro casos de malária confirmados. A coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Solange Maria Barbosa, disse que tem sido realizado um trabalho de conscientização da população para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Como a cidade faz limite com Vila Pavão, a prefeitura está em alerta.

Orientamos as pessoas a usar roupas de manga comprida e a aplicar repelente para evitar picadas do mosquito transmissor da malária. Assim que aparecer os primeiros sintomas da doença, como febre, calafrios, dor de cabeça e sudorese, é importante procurar um hospital da região ou a unidade de saúde mais próxima, orientou.

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