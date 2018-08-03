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Surto

Mais de 20 casos de malária deixam cidades da região Noroeste em alerta

Vila Pavão e Barra de São Francisco já têm, ao todo, 21 casos confirmados da doença. Uma morte com suspeita de malária está sendo investigada

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:22
Curso de capacitação de profissionais da saúde em Vila Pavão dirigido por equipe da Sesa e do Ministério da Saúde Crédito: Divulgação
Pelo menos 21 pessoas estão infectadas com malária em cidades da região Noroeste do Espírito Santo. A maior incidência da doença é em Vila Pavão, com 17 casos confirmados até a manhã desta sexta-feira (03). Uma morte no município está sendo investigada. Já em Barra de São Francisco, cidade vizinha de Vila Pavão, quatro casos foram confirmados.
A malária é transmitida por um mosquito e a suspeita das prefeituras é de que alguma pessoa da região foi infectada em outra cidade do país ou que algum visitante com a doença esteve na região, foi picado pelo mosquito e a doença se espalhou.
De acordo com a Prefeitura de Vila Pavão, há ainda vários outros casos suspeitos da doença no município. Os primeiros casos foram identificados na última sexta-feira (27). Para impedir que a malária se espalhe ainda mais, foi criada uma força-tarefa na cidade em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Ministério da Saúde. No início desta semana, uma equipe da Sesa esteve em Vila Pavão para alinhar as ações para combater a doença. A reportagem do Gazeta Online teve acesso a uma nota técnica da Sesa que confirma os 17 casos no município e sugere ações para a erradicação e cerco contra a doença.
Segundo a Prefeitura de Vila Pavão, o município tem  realizado diversas ações para evitar que a malária se espalhe, como borrifação domiciliar, exames de diagnósticos, capacitação dos profissionais da saúde, além de orientação e prevenção ao mosquito transmissor da doença.
A prefeitura também informou que estuda a origem do caso fonte da doença, que causou a propagação da malária, e investiga a morte de um homem com a suspeita de ter contraído o parasita. O surto acontece nas localidades de Conceição do XV (Cascudo), Assentamento, Praça Rica e Córrego do Estevão e colocou toda a região em alerta. Os distritos fazem divisa com Barra de São Francisco, Ecoporanga e Nova Venécia.
AJUDA DA POPULAÇÃO
Apesar do grande número de casos confirmados da doença, a população não precisa entrar em pânico, segundo o coordenador da Vigilância em Saúde da Região Norte do Estado, Marllus Cavalcante. Tudo que é possível fazer está sendo feito. O que a gente precisa é que a população trabalhe junto no combate à enfermidade, abrindo suas casas aos agentes de saúde e informando qualquer suspeita da doença, afirmou.
De acordo com a Sesa, a malária é uma doença causada por parasitas do gênero Plasmodium e é transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles. Neste ano, a partir do fim de julho e início de agosto, iniciou-se um surto inédito, até o momento de origem desconhecida (porém já em investigação), de malária em Vila Pavão. A doença é comum nas áreas tropicais.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Em Barra de São Francisco já são quatro casos de malária confirmados. A coordenadora de Vigilância em Saúde do município, Solange Maria Barbosa, disse que tem sido realizado um trabalho de conscientização da população para evitar que a doença se espalhe ainda mais. Como a cidade faz limite com Vila Pavão, a prefeitura está em alerta.
Orientamos as pessoas a usar roupas de manga comprida e a aplicar repelente para evitar picadas do mosquito transmissor da malária. Assim que aparecer os primeiros sintomas da doença, como febre, calafrios, dor de cabeça e sudorese, é importante procurar um hospital da região ou a unidade de saúde mais próxima, orientou.
Casos de malária deixam cidades da região Noroeste em alerta
 

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