Mais de 1,7 mil presos no ES têm saída temporária do Dia dos Pais

A Secretaria de Estado da Justiça () informou nesta sexta-feira (10) que, desde o dia 2 de agosto até o momento, 1.720 presidiários que cumprem pena em regime semiaberto nojá receberam o benefício da saída temporária para Dia dos Pais  data celebrada no próximo domingo (12)  para ficar sete dias em casa com os familiares.

O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e pode ser concedido a todos os presos que cumpram os requisitos estabelecidos. "As saídas funcionam como uma preparação e adaptação do preso ao retorno do convívio em sociedade, uma vez que os presos do regime semiaberto estão próximos de ganhar a liberdade", explicou a Sejus, em nota.