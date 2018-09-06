Mais 90 adolescentes infratores serão soltos na semana que vem no ES

Responsável busca interno na saída da internação em Complexo de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte

O juiz da 2ª Vara da Infância de Linhares, Carlos Abad, informou que vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) dentro dos 30 dias estabelecidos, iniciados no dia 21 de agosto. Na próxima semana, o juiz vai assinar os alvarás de soltura de mais 90 adolescentes infratores que estão internados no complexo Uninorte, em Linhares, no Norte do Estado.

Na manhã de quarta-feira (05), internos saíram do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares. Ao todo, pelo menos 261 jovens, que cumprem medida socioeducativa, devem ser liberados até o dia 21 deste mês, segundo uma decisão da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.

Em entrevista à TV Gazeta Norte, a avó de um dos internos foi buscá-lo e disse que está muito confiante com a saída do neto. Estou muito feliz com a saída dele. Eu quero que meu neto mude. Conversei com ele no domingo, está muito feliz. O projeto dele é trabalhar e me disse que está muito consciente. A avó, assim como outros entrevistados ligados aos menores, não terão a identidade revelada em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

A diretoria do Iases não informou quantos internos foram soltos ontem, mas os alvarás de soltura começaram a ser liberados na terça-feira, quando 61 internos voltaram à liberdade.

A unidade estava trabalhando com 419 internos, o que representa quase três vezes acima da capacidade. A decisão do STF saiu no 21 de agosto e segundo a informação da Justiça, muitos dos jovens soltos estavam próximos de terminar o cumprimento da medida socioeducativa.

AJUDA

Vou sair daqui agora e vou ajudar a minha mãe, meu irmão e meu pai, disse um deles, com o alvará em mãos. A tia de outro interno espera um futuro diferente para ele. Estou na expectativa de que ele mude de vida e vai dar tudo certo, aliás já deu, disse.