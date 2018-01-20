Maioria das praias do ES estão próprias para banho

José Edvaldo e as filhas trigêmeas, Ana Júlia, Ana Beatriz e Ana Caroline em Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

Chegamos ao auge do verão, as temperaturas na Grande Vitória podem chegar aos 36°C no fim de semana. Para os que pretendem aproveitar o calorão na praia, a notícia é boa. Diferente do registrado em dezembro do ano passado, a maior parte do litoral está própria para banho.

Uma reportagem de A GAZETA veiculada em dezembro de 2017, poucos dias antes do início do verão, revelou que 15 praias de Vitória, Serra e Vila Velha estavam impróprias para banho. Um mês depois, o cenário é bastante diferente. Ao todo, sete praias permanecem impróprias. Quatro em Vila Velha e três em Vitória.

No período de férias escolares, Karoline Souza, 31, aproveita os dias ensolarados para levar a filha, Ana Clara, 5 anos, para a praia na Ilha do Boi, em Vitória. A gente fica mais tranquila sabendo que a praia está própria para banho.

Laila Ferreira, 31, e Julia Gava, 20, disseram que, em dias muito quentes, gostam de se refrescar. Por isso, é bom saber que a água está limpa nas praias de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, explicou que isso é fruto de um longo trabalho. A previsão que a gente fazia era o verão com alta balneabilidade, disse.

PREVISÃO

Para o fim de semana, segundo o meteorologista do Incaper Ivaniel Foro Maia a previsão é de sol no Estado todo. É um período de temperaturas mais altas, no fim de semana devemos registrar uma máxima de 36°C.

José Edvaldo de Oliveira, 44, é mineiro e está visitando a Capital com a família. Vamos aproveitar esse calorão na nossa última semana de férias, disse ontem, na Praia de Camburi.

MAR AZUL

Nos últimos dias, o litoral do Estado está mais azul e também com águas mais geladas. O oceanógrafo Marcelo Travassos explicou que se trata de um fenômeno comum em águas capixabas. É o fenômeno da ressurgência, que limpa as águas e as deixa mais frias.

BALNEABILIDADE