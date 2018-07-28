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LIBERADO DAR UM TCHIBUM

Maioria das praias de Vitória e Vila Velha estão próprias para banho

Dos 40 pontos avaliados nas duas cidades, apenas 9 estão impróprios para banho. Confira os locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 14:32

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 14:32

Praia de Itaparica, em Vila Velha, está própria para banho Crédito: Laila Magesk
O sábado (28) amanheceu com um sol radiante e com uma boa notícia. Quase todas as praias da Capital estão boas para dar um mergulho. Segundo o resultado do teste de balneabilidade, divulgação ontem, dos 26 pontos avaliados na orla da capital, 21 estão próprios para banho de mar.
Na praia de Camburi, só não estão liberados os pontos 1, em Jardim Camburi (na altura do viaduto Araceli) e 9 (Canal de Camburi - 50 metros após o píer). Toda a faixa litorânea que vai do Iate Clube, na Praia do Canto, até a Ilha do Boi (praias Grande e Direita), passando pelas praias de Santa Helena, Ilha do Frade e Curva da Jurema, está liberada também.
VILA VELHA
 
Já na cidade canela-verde, está com 10 pontos liberados para banho, dos 14 monitorados. As quatro praias que o banhista deve evitar, neste fim de semana, em Vila Velha são: a Ponta da Fruta I, em frente à pracinha, a da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, a do Ribeiro, na Praia da Costa, e a Prainha, no Sítio Histórico.
>> Veja a balneabilidade da praia que deseja curtir em Vitória e Vila Velha
Os resultados são válidos até a próxima quinta-feira (2). A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes.

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