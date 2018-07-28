Maioria das praias de Vitória e Vila Velha está própria para banho

Praia de Itaparica, em Vila Velha, está própria para banho Crédito: Laila Magesk

O sábado (28) amanheceu com um sol radiante e com uma boa notícia. Quase todas as praias da Capital estão boas para dar um mergulho. Segundo o resultado do teste de balneabilidade, divulgação ontem, dos 26 pontos avaliados na orla da capital, 21 estão próprios para banho de mar.

Na praia de Camburi, só não estão liberados os pontos 1, em Jardim Camburi (na altura do viaduto Araceli) e 9 (Canal de Camburi - 50 metros após o píer). Toda a faixa litorânea que vai do Iate Clube, na Praia do Canto, até a Ilha do Boi (praias Grande e Direita), passando pelas praias de Santa Helena, Ilha do Frade e Curva da Jurema, está liberada também.

VILA VELHA





Já na cidade canela-verde, está com 10 pontos liberados para banho, dos 14 monitorados. As quatro praias que o banhista deve evitar, neste fim de semana, em Vila Velha são: a Ponta da Fruta I, em frente à pracinha, a da Barrinha, próximo à foz do Rio Jucu, a do Ribeiro, na Praia da Costa, e a Prainha, no Sítio Histórico.

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