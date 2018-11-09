Maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foi registrado no interior

Ruas alagadas em Terra Vermelha, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A forte chuva que atinge o Espírito Santo colocou o Estado em alerta máximo. De acordo com a Defesa Civil, o município de Aracruz, na Região Norte, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Até as 6 horas da manhã desta sexta-feira (09), o município já havia registrado 165.33 milímetros de água.

No interior do Estado, Ibiraçu, Alfredo Chaves, Santa Leopoldina, Domingo Martins e Linhares também registraram volume de chuva superior a 100 mm nas últimas 24 horas. Já na Grande Vitória, o maior acúmulo de chuva foi registrado em Viana, com 154.2 mm nas últimas 24 horas. Guarapari, Cariacica, Vitória, Serra e Vila Velha também tiveram um grande acúmulo de chuva.

INTERIOR

No interior do Estado, a situação mais crítica foi registrada em Aracruz. Um rio transbordou no município e provocou alagamentos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, várias famílias estão desabrigadas (o número ainda não foi contabilizado).

Também no norte do Estado, Linhares registrou queda de paredes e uma casa danificada no bairro Nova Esperança. Em João Neiva houve registro de alagamento em vários pontos da cidade. Já na região serrana, Santa Leopoldina sofreu com quedas de árvores sobre residências e rede elétrica, e também com a queda de um muro. Em Alfredo Chaves, muitas ruas alagadas.

GRANDE VITÓRIA

Na Grande Vitória, o município de Vila Velha registrou vários pontos de alagamento e as aulas da rede municipal foram suspensas nesta sexta-feira (09). Em Cariacica houve queda de muro, e uma pedra rolou na localidade de Serra do Anil. As vítimas sofreram apenas escoriações.

Já em Vitória, houve deslizamento de terra em São Pedro, Fradinhos, Santa Tereza, na Ilha das Caieiras e em Santo Antônio - onde um muro caiu. Com vários pontos de alagamento na capital, um muro também caiu na Praia do Canto.

Your browser does not support the audio element. Maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas foi registrado no interior

Municípios com maiores acumulados de chuvas

ARACRUZ - 165.33 mm

VIANA - 154.2 mm

IBIRAÇU - 152.5 mm

GUARAPARI - 151.4 mm

ALFREDO CHAVES - 125.4 mm

SANTA LEOPOLDINA - 123.55 mm

CARIACICA - 122.59 mm

VITÓRIA - 119.5 mm

DOMINGOS MARTINS - 112.22 mm

SERRA - 110.03 mm

LINHARES - 104.4 mm

VILA VELHA - 100.12 mm

RIO NOVO DO SUL - 88.58 mm

FUNDÃO - 88 mm

JOÃO NEIVA - 76.23 mm

PIÚMA - 63.4 mm

MARECHAL FLORIANO - 63.2 mm

APIACÁ - 56 mm

Municípios com maiores acumulados de chuvas em milímetros

ARACRUZ 165.33

VIANA 154.2

IBIRAÇU 152.5

GUARAPARI 151.4

ALFREDO CHAVES 125.4

SANTA LEOPOLDINA 123.55

CARIACICA 122.59

VITÓRIA 119.5

DOMINGOS MARTINS 112.22

SERRA 110.03

LINHARES 104.4

VILA VELHA 100.12

RIO NOVO DO SUL 88.58

FUNDÃO 88

JOÃO NEIVA 76.23

PIÚMA 63.4

MARECHAL FLORIANO 63.2

APIACA 56

COMO ENTENDER A MEDIÇÃO

A medida, usada para medir o volume da chuva, é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.