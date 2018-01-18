Mafra: 'Depoimentos não confirmam que Hilário agrediu Milena'

Crédito: Fernando Madeira

Para o advogado de defesa do policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi, os depoimentos já prestados não confirmam que agressões físicas teriam sido praticadas contra a vítima pelo ex-marido. As testemunhas a que ele se refere prestaram informações em duas audiências realizadas na terça-feira (16) e quarta-feira (17) desta semana, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).

De acordo com Mafra, a mãe, o irmão e a prima, em seus depoimentos, relatam que Milena não disse a eles que havia sido agredida por Hilário. "O vizinho também relatou que não sabia de nenhuma agressão", acrescentou. Destaca ainda que apenas uma testemunha, uma amiga da vítima, é que contou que Milena usava maquiagem mais pesada para disfarçar as agressões. "Ela podia ter marcas, mas não dá para dizer que foram causadas por Hilário. O depoimento desta amiga é emocional, praticamente isolado dentro do processo. Os depoimentos não confirmam que Hilário agrediu Milena'", explica.

O advogado considera ainda "leviana" as afirmações também prestadas por uma amiga da médica assassinada, de que o policial civil teria dito que "mandou matar o assassino do seu sogro". "O depoimento desta testemunha foi parcial, sem equilíbrio", destaca Mafra. Acrescenta que não tem informações de que a Polícia Civil teria enviado provas para a Delegacia de Fundão, para ajudar no inquérito que investiga o assassinato da morte do pai de Milena. "Não temos informações sobre o assunto e Hilário também não foi intimado", disse.

Quanto aos crimes praticados pelo pai do policial civil, Esperidião Frasson, o advogado informa que não há nada que envolva Hilário. Para Mafra, não procede ainda as acusações de que ele teria praticado assédio sexual contra amiga e uma parente de Milena, e nem de que ele teria interesse na herança deixada pelo pai da médica assassinada. Ele descarta ainda que o policial civil dependia financeiramente da ex-mulher, por gastar excessivamente.