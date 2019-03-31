Mães mandam mensagens para os pais do menino que morreu após infecção

Vila Velha. Na última sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde interditou a creche Praia Baby, onde estudam e trabalham as 14 vítimas do surto. As autoridades sanitárias ainda continuam em busca das respostas definitivas sobre a causa do surto de infecções intestinais em uma creche da Praia da Costa , emNa última sexta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde interditou a creche Praia Baby, onde estudam e trabalham as 14 vítimas do surto.

Novas análises feitas em laboratório serão divulgadas na próxima semana e podem ajudar a desvendar o caso. Neste sábado (30), mães de alunos da creche mandaram mensagens de solidariedade para a Katiúscia e o Agilberto, pais do menino Theo Cosine Cipriano, de 2 anos, que morreu com complicações a partir da infecção. Nas mensagens as mães também defenderam a escola. Procurados, os donos da creche não se manifestaram sobre todo o caso. Os depoimentos das mães foram obtidos pela TV Gazeta. Veja abaixo:

O QUE SE SABE ATÉ AGORA:

Laudos apontaram que a água usada em chafariz da creche está contaminada . Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes fecais em amostra de 100 mililitros. Laudos apontaram que a. Foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes fecais em amostra de 100 mililitros.

Uma bactéria foi encontrada na fábrica de cerveja artesanal existente nos fundos da creche. Ela foi identificada como Escherichia coli, que provoca sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários infectados desde o início do surto, iniciado na segunda quinzena de março. Umaexistente nos fundos da creche. Ela foi identificada como Escherichia coli, que provoca sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários infectados desde o início do surto, iniciado na segunda quinzena de março.

CRECHE INTERDITADA

Os resultados revelados na última sexta-feira (29) — água de chafariz contaminada e bactéria em cervejaria no fundos da creche — levaram a Prefeitura de Vila Velha a interditar formalmente a unidade de ensino.

A creche já estava fechada desde que os proprietários notificaram a prefeitura sobre o surto. Houve a recomendação de fechamento durante a investigação, o que foi prontamente acatado pelos donos. No entanto, nesta sexta-feira (29), houve a determinação formal de interdição.

O QUE FOI ENCONTRADO NA ÁGUA DO CHAFARIZ

Chafariz de creche onde crianças brincavam. Análises mostram elevado índice de coliformes fecais em reservatório de água usado para abastecer o brinquedo Crédito: Eduardo Dias | Rádio CBN Vitória

Em apenas uma pequena amostra de 100 mililitros de água coletada no chafariz utilizado pelas crianças da creche foram encontradas 200 colônias de coliformes fecais, número muito alto, segundo avaliação da Vigilância Sanitária.

Foi constatado que a água usada pelo chafariz não é corrente: circula e fica armazenada numa espécie de cisterna ou reservatório. O ideal, segundo avaliação da Vigilância Sanitária, é que a água fosse corrente.

CERVEJARIA ARTESANAL NOS FUNDOS DA CRECHE

Durante a investigação da causa do surto, equipes da Vigilância Sanitária encontraram uma fábrica de cerveja artesanal nos fundos da creche, separada apenas por um portão. A cervejaria pertence aos donos da creche, e, embora tenha sido constatado que a produção é para consumo próprio, a prefeitura afirmou que não havia autorização para esta atividade no local. A prefeitura também determinou a interdição da cervejaria.

BACTÉRIA ENCONTRADA EM FÁBRICA DE CERVEJA ARTESANAL

Análises apontaram a presença da bactéria Escherichia coli em materiais coletados na cervejaria. No entanto, ainda não é possível afirmar se algo contaminado na fábrica teve o contato das crianças.

A cervejaria era separada da creche, mas temos que ver se alguma coisa da fábrica, de água contaminada, possa ter ido para um contato com as crianças. Não temos isso claro Secretário da Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior

MORTE DE CRIANÇA

O menino Theo Cosine Cipriano, de 2 anos, era um dos alunos em estado mais grave desde o início do surto. Ele apresentou sintomas no dia 18 de março e foi internado em um hospital particular de Vila Velha. No dia seguinte, apresentou piora e foi transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Teve falência renal, passando por hemodiálise, e, no dia 27 de março teve a morte cerebral declarada . O corpo dele foi sepultado nesta quinta-feira (28).

Gazeta Online, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, Em entrevista ao, a mãe do pequeno Theo, muito abalada, comentou a perda precoce e falou sobre o milagre do nascimento dele.

CINCO CRIANÇAS AINDA INTERNADAS

Outras cinco crianças ainda estão internadas: uma em um hospital na Serra, duas em Vila Velha e duas em um hospital particular de Vitória. A menina internada na Serra está em estado grave, porque os rins não estão com o funcionamento adequado e ela precisa realizar hemodiálise. As famílias não autorizaram a divulgação do estado de saúde das crianças internadas em Vitória e Vila Velha.

14 VÍTIMAS NO TOTAL

Números até agora mostram que:

- 10 crianças passaram mal (uma morreu e cinco estão internadas)

- 4 adultos (dois professores e dois funcionários da creche)