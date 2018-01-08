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Serra

Mãe recebe foto de filho morto e protesta na BR 101 em busca do corpo

Familiares e amigos do adolescente fecharam as duas vias da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 19:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 19:45

Manifestação na BR 101, na altura da Viação Serrana. Crédito: Internauta / David Mariano de Oliveira
Familiares e vizinhos do estudante Gabriel Duarte da Silva, 16 anos, bloquearam as duas vias da BR 101, na Serra, próximo à Viação Serrana, na tarde de nesta segunda-feira (8). O menino está desaparecido desde domingo (7). A mãe do adolescente afirma que recebeu uma foto do filho morto, mas não consegue encontrar o corpo.
"Ás 15h30 recebi no meu Whatsapp uma foto do meu filho morto. Eu tenho certeza que ele não está vivo. Não dormi essa noite, entrei em vários matagais procurando meu filho e não encontrei", disse a copeira Lilian Duarte, 46 anos, mãe de Gabriel.
Gabriel Duarte da Silva, 16 anos, desapareceu no bairro Divinópolis no domingo (7). Crédito: (Divulgação)
Ela contou que o estudante saiu de casa por volta do meio-dia, em São Marcos, na Serra, para fazer uma tatuagem, no bairro Divinópolis. O adolescente foi com um amigo, mas quando retornavam, por volta das 13 horas, foram surpreendido por três criminosos armados, que levaram Gabriel.
Lilian acredita que o estudante foi confundido. "Tem vários garotos com o nome de Gabriel no bairro, não era meu filho que eles queriam. Agora, eu só quero dar um enterro decente pra ele, só isso. Quem souber de qualquer coisa, pode entrar em contato com a polícia", afirmou a copeira.
Equipes da Eco 101 foram acionadas e viatura de inspeção, guincho, ambulância e carro pipa foram ao loca. O trânsito ficou bloqueado por cerca de 1h30 e foi liberado às 17h20. O trânsito é lento no sentido Sul. 

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