Mãe recebe foto de filho morto e protesta na BR 101 em busca do corpo

Familiares e vizinhos do estudante Gabriel Duarte da Silva, 16 anos, bloquearam as duas vias da BR 101, na Serra, próximo à Viação Serrana, na tarde de nesta segunda-feira (8). O menino está desaparecido desde domingo (7). A mãe do adolescente afirma que recebeu uma foto do filho morto, mas não consegue encontrar o corpo.
"Ás 15h30 recebi no meu Whatsapp uma foto do meu filho morto. Eu tenho certeza que ele não está vivo. Não dormi essa noite, entrei em vários matagais procurando meu filho e não encontrei", disse a copeira Lilian Duarte, 46 anos, mãe de Gabriel.
Ela contou que o estudante saiu de casa por volta do meio-dia, em São Marcos, na Serra, para fazer uma tatuagem, no bairro Divinópolis. O adolescente foi com um amigo, mas quando retornavam, por volta das 13 horas, foram surpreendido por três criminosos armados, que levaram Gabriel.
Lilian acredita que o estudante foi confundido. "Tem vários garotos com o nome de Gabriel no bairro, não era meu filho que eles queriam. Agora, eu só quero dar um enterro decente pra ele, só isso. Quem souber de qualquer coisa, pode entrar em contato com a polícia", afirmou a copeira.
Equipes da Eco 101 foram acionadas e viatura de inspeção, guincho, ambulância e carro pipa foram ao loca. O trânsito ficou bloqueado por cerca de 1h30 e foi liberado às 17h20. O trânsito é lento no sentido Sul.