Mãe de menino que desapareceu no mar perdeu filha vítima de bala perdida

Rosilene Custódio não tira os olhos do mar desde o início da manhã desta terça Crédito: Eduardo Dias

As buscas por Geanderson Custódio , de 9 anos, desaparecido no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último sábado (8), continuam nesta terça-feira (11). A família está na praia onde ele sumiu após ser carregado pela força das águas e acompanha o trabalho dos bombeiros. A mãe do menino, Rosilene Custódio, não tira os olhos do mar por horas, desde que chegou ao local no início da manhã.

E, se não bastasse a angústia pela falta de notícias do filho mais novo, a mãe de Geanderson, que teve sete filhos, perdeu uma filha, Geslaine Custódio, de 18 anos, vítima de bala perdida, em dezembro de 2012.

A mãe de Geanderson diz ficou muito surpresa quando soube que estava grávida do menino. Rosilene Custódio contou que já havia feito uma laqueadura, procedimento para mulheres que não querem mais ter filhos. Ela descobriu a gravidez quando já estava com quatro meses de gestação. "Foi por acaso. Eu estava comendo muito e minha patroa falou 'Você está comendo igual grávida', foi depois disso que descobri", relembrou Rosilene, que também falou sobre a relação dela com o filho.

"Quando ele nasceu tinha o cabelo loiro e enrolado, parecia um anjinho. Um anjo que Deus deu para mim. Ele era muito apegado comigo, só dormia depois que eu chegava em casa do trabalho", conta a mãe, que trabalha como faxineira e também recolhendo papelão.

A mãe de Geanderson estava acompanhada de outros familiares. Uma tia de menina, Luzia Inácio, diz que a família vai continuar a vigília à beira da praia.

"A gente só vai sair daqui quando anoitecer, nós viemos aqui domingo, ontem (segunda), a mãe dele veio para cá sábado, quando aconteceu", diz a tia.

Com informações de Eduardo Dias

BUSCAS CONTINUAM

que desapareceu neste sábado (8), quando brincava com um amigo na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, foram retomadas às 7 horas desta terça-feira (11). É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10), o corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, foi encontrado. As buscas por Geanderson Custódio, de 9 anos,quando brincava com um amigo na praia da, em, foram retomadas às 7 horas desta terça-feira (11). É quarto dia de buscas, concentrada mais uma vez entre Vitória e Guarapari. Nesta segunda-feira (10),, de 12 anos, foi encontrado.

Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações. De acordo com o, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações.

A corporação ainda informou ao Gazeta Online que Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel tentou socorrer o amigo, que também acabou sendo arrastado pela correnteza.

Em conversa com a reportagem nesta segunda-feira (10), um dos sargentos que participa das buscas informou que a equipe está empenhada para encontrar Geanderson. "Às 8h desta terça-feira (11) retomaremos às buscas com embarcação e aeronave", explicou.