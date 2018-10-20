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89 km/h

Madrugada tem recorde do mês de ventos fortes na Terceira Ponte

Com um anemômetro, aparelho que registra a velocidade dos ventos, foi marcado 89,97 km/h em cima da ponte por volta de 5h34 da manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2018 às 20:59

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 20:59

Terceira Ponte Crédito: Joel Miranda
A Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol, informou que foi registrado o recorde de ventos fortes deste mês na ponte durante a madrugada deste sábado (20). Com um anemômetro, aparelho que registra a velocidade dos ventos, foi marcado 89,97 km/h em cima da Terceira Ponte por volta de 5h34.
Em casos de condições climáticas desfavoráveis, como nebulosidade e muita chuva, que possam atrapalhar o tráfego e coloque em risco a vida dos motoristas que passam pelo local, a Terceira Ponte é fechada - o que não aconteceu nesta madrugada, informou a Rodosol - apesar da ventania, que chegou a destelhar estabelecimentos na Grande Vitória.
VENTOS DE 100 km/h
A concessionária informou, também, que a ponte já chegou a operar normalmente com ventos de até 100 km/h. Perguntada, a Rodosol não soube informar quanto ao recorde do ano.
DANOS E FALTA DE ENERGIA
A ventania que passa pelo Espírito Santo neste sábado (20) assustou os moradores da Grande Vitória e causou transtornos. Residências em bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica ficaram sem energia por conta do vento forte. As rajadas destelharam casas e quebraram galhos de árvore.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a EDP Escelsa informou que, devido ao grande número de descargas atmosféricas na madrugada e início da manhã deste sábado, foi registrado um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia. "Equipes técnicas estão atendendo os chamados para o restabelecimento de energia o quanto antes", diz a nota.

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