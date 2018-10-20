Madrugada tem recorde do mês de ventos fortes na Terceira Ponte

, concessionária que administra ae a Rodovia do Sol, informou que foi registrado o recorde de ventos fortes deste mês na ponte durante a madrugada deste sábado (20). Com um anemômetro, aparelho que registra a velocidade dos ventos, foi marcado 89,97 km/h em cima da Terceira Ponte por volta de 5h34.

Em casos de condições climáticas desfavoráveis, como nebulosidade e muita chuva, que possam atrapalhar o tráfego e coloque em risco a vida dos motoristas que passam pelo local, a Terceira Ponte é fechada - o que não aconteceu nesta madrugada, informou a Rodosol - apesar da ventania, que chegou a destelhar estabelecimentos na Grande Vitória.