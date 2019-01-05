Férias

Luxos para curtir o verão no ES sem pesar no bolso

Passeios de lancha e massagem relaxante são alguns deles

Publicado em 5 de janeiro de 2019 às 23:13 - Atualizado há 6 anos

Carlos Eduardo (camisa cinza) e amigos curtem passeio em lancha na Baía de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Para quem gosta de verão, a estação combina com sol, praia e muita curtição. Mas, aos que acham que renovar o bronzeado na areia não é o suficiente, saiba que dá para ganhar aquela corzinha em um passeio em alto-mar e, o melhor, sem gastar muito para isso. E não é só: há muitas atividades para fazer nesta temporada, diferenciadas e de alto padrão, e que não pesam tanto no bolso.

A dica é juntar a família ou os amigos e aproveitar. Em turma, a programação fica mais barata porque o preço é dividido. Um passeio de três horas de lancha, por exemplo, em uma navegação costeira pela Baía de Vitória e Vila Velha sai por pouco mais de R$ 121, por pessoa, em um grupo de 16.

Mineiro criado no Espírito Santo, o analista de sistemas Carlos Eduardo Vieira de Oliveira, 46, está há 10 anos morando em São Paulo. De férias no Estado de origem, reuniu amigos – alguns de fora – e a família para passear de lancha. “A ideia era mostrar Vitória de uma outra perspectiva, as belezas da cidade vistas do mar. E todo mundo adorou! Nem penso que seja uma questão de luxo, é um bom custo-benefício e possível de se fazer. No litoral paulista isso é comum, gostei de saber que Vitória também está com esses passeios”, comentou.

Passeios de barco à vela e de veleiro podem ser feitos a partir da praia da Guarderia, na Enseada do Suá. Na primeira opção, a capacidade é para três pessoas e o passeio de uma hora sai a R$ 200 ou R$ 66,66, para cada, entre as Ilhas do Boi e do Frade. No veleiro já é possível reunir um grupo maior, com até oito integrantes, e a navegação de duas horas entre Vitória e Vila Velha, mais duas com a embarcação fundeada na Curva da Jurema, sai a R$ 800 (R$ 100, por pessoa). Nesse período em que fica parada, os veranistas podem aproveitar para mergulhar, andar de caiaque e stand up paddle sem pagar nada a mais.

A engenheira mineira Ana Beatriz Romero Assunção, 30, já fez passeios pela Baía de Vitória e também acha a programação bem acessível. “Além de existirem diversas embarcações que comportam várias pessoas, a duração do passeio pode ser adequada ao tempo e ao dinheiro disponíveis, tornando possível para qualquer pessoa usufruir de uma experiência completamente diferente”, observa.

Questionada se é o tipo de atividade que vale a pena, Ana Beatriz diz não ter dúvidas. “A sensação de velejar propicia um contato direto com a natureza, onde você tem a oportunidade de ver de perto a vida marinha – muitos peixes, tartarugas, aves e até golfinhos se aproximam sem medo, uma vez que, não há barulho de motor que os afastem. O barco aproveita o vento para se locomover sem poluir ou interferir no meio”, destaca.

Para os que gostam de atividades náuticas, há novidade no litoral: um restaurante flutuante em Vila Velha ao qual, hoje, só se chega de embarcação. Com estrutura para receber para almoço e jantar, os pratos são de culinária contemporânea com um toque capixaba, mas nada “salgados” para o bolso. Duas pessoas, por exemplo, comem bem um arroz de mariscos por R$ 90.

Aos que têm um espírito mais aventureiro, as belezas das praias podem ser apreciadas do alto, em voos panorâmicos que saem da Barra do Jucu, Vila Velha, em aeronave com capacidade para até três pessoas. São três rotas disponíveis e, na mais curta, de 25 minutos, o sobrevoo de R$ 324 sai a R$ 108 para cada passageiro.





Massagem

Toda a agitação que marca o verão por vezes também exige um contraponto, pois chega um momento em que o corpo precisa relaxar. Uma boa opção são sessões de massagem. Em Meaípe, Guarapari, a pousada Orquídea Café oferece esse atendimento em um ambiente característico do estabelecimento: no orquidário. E até quem não está hospedado pode usufruir, pagando R$ 110. Se quiser, dá também para beber alguns drinques, com valores a partir de R$ 20.

Em Vitória, há massagem disponível no Mio Spa a partir de R$ 180 e também pacotes mais completos que chegam a três horas e meia de cuidados.

Outro programa que ajuda a contrabalancear o ritmo frenético do verão, é marcar um chá da tarde em um hotel de luxo.

Mas quem não quer sair da praia, e faz questão de receber uns mimos, o Hotel Espadarte, em Iriri, Anchieta, atende os clientes na areia. Por lá tem espreguiçadeiras, ombrelones (tipo de guarda-sol) e os garçons servem drinques e petiscos aos hóspedes.

ESCOLHA SUA PROGRAMAÇÃO

Foto: PASSEIOS

PELO AR

Sobrevoos

O aeroclube oferece três voos panorâmicos. A aeronave tem capacidade para três pessoas e o custo pode ser dividido entre elas. De segunda a domingo, a partir das 8h.

Informações: 3260-1136

- Rota 1: Saindo do aeroclube, na Barra do Jucu, em Vila Velha, passa pelas praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa; sobrevoa o Convento da Penha e Terceira Ponte e retorna. Valor: R$ 324, por 25 minutos.

- Rota 2: vai do aeroclube até as Três Praias, em Guarapari, em um passeio de 30 a 35 minutos. Valor: R$ 480.

- Rota 3: também seguindo pelo litoral sul, o voo tem como destino o porto de Ubu, em Anchieta. O tempo de duração é de aproximadamente 45 minutos. Valor: R$ 504.

PELO MAR

Guarderia

Na Praia da Guarderia, Enseada do Suá, a Escola Náutica Capixaba (Náutica One) tem seus pontos de embarque para quem quiser fazer passeios diversos. Informações: Edmar (98846-7001)

- Caiaque: R$ 15, por pessoa, em equipamento duplo para passeio de 40 minutos. É possível reunir até 20 pessoas.

- Barco à vela: com capacidade para três pessoas, o passeio custa R$ 200, a hora, com navegação entre as Ilhas do Boi e do Frade.

- Veleiro: transporta até oito pessoas entre Vitória e Vila Velha, por duas horas, e fica fundeado por mais duas horas na Curva da Jurema para momentos de lazer. Valor: R$ 800.





NAVEGAÇÃO COSTEIRA

Do píer atrás do Hortomercado, na Praia do Suá, saem os passeios da Lancha Vip pela baía de Vitória e Vila Velha. Informações: 98142-4557

Lancha com capacidade para 16 pessoas, mais os tripulantes. Valor varia conforme o tempo de passeio, de 3 a 6 horas, e ainda pode ser parcelado no cartão. Valor: a partir de 1.950,00, por 3 horas (R$121,87, por pessoa)

GASTRONOMIA

Opções

Restaurante Flutuante

Novidade desta temporada, o restaurante Di Marino está fundeado na prainha da Glória, em Vila Velha. Atende de quarta a domingo, sempre a partir das 11h. Cozinha contemporânea, com frutos do mar, carne, massas, petiscos e drinques. Tem refeições para duas pessoas a R$ 90. Informações: no facebook e instagram Di Marino flutante.

Café no hotel

Para quem está por Vitória e quer uma refeição diferenciada, o Hotel Senac Ilha do Boi abre as portas mesmo para quem não é hóspede. Café sai por R$ 35; almoço, a partir de R$ 53; chá da tarde, R$ 42; e jantar (a la carte), a partir de R$ 35. Os valores são por pessoa. Informações: 3345-0111.

HOSPEDAGEM

Pelo litoral

Pé na areia

Na praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta, o hotel Espadarte tem diárias a partir de R$ 445, para o casal, com café da manhã. Aos hóspedes, oferece atendimento na areia da praia e serviços náuticos com desconto. Informações: (27) 99936-0011.

Massagem

Em Meaípe, Guarapari, o bistrô e pousada Orquídea Café dispõe de um atendimento diferenciado, que inclui sessão de massagem – até para quem não é hóspede. Diária com café da manhã, a partir de R$ 300. O carro-chefe da cozinha é a lagosta. Informações: (27) 99272-2612.

Gourmet

Com o conceito de pousada gourmet, a Ka 347, em Itaúnas, Conceição da Barra, possibilita aos hóspedes colocarem em prática seus dotes culinários. Há cozinha equipada, minimercado e um funcionário disponível para auxiliar os “chefs”. No local, champanhe é a bebida oficial. Diárias a partir de R$ 850. Informações: (27) 3762.5290

DIVERSÃO

Para curtir e relaxar

Beach club

Na Enseada Azul, em Guarapari, um dos points do verão é o Thale Beach. Terá shows até 27 de janeiro, com entrada a partir de R$ 30. Informações: 99276-2942

Spa

Em Vitória, o Mio Spa Urbano oferece de massagens (R$ 180) a pacotes com vários tratamentos relaxantes, que podem ser feitos individualmente ou compartilhado. Informações: 3024-2200

