Último dia do verão: relembre as praias que fizeram sucesso esse ano

O verão de 2018 acabou e vai deixar saudades, não vai?! Pois é, três meses foi pouco para tanto sol quente e muitas opções de curtir o calorão no Espírito Santo. Este ano aqui no Gazeta Online a gente passeou para mostrar várias dicas de Norte a Sul do Estado, com o Verão de Ponta a Ponta.
Começando pelo Litoral Sul, Guarapari foi um dos principais destaques neste ano. Entre as praias mais conhecidas está a Praia dos Adventistas, a entrada para a Rota do Paraíso e também Três Praias, um trio de enseadas eleito como a praia mais bonita do Estado.
Bem pertinho dali, tem as piscinas naturais da Praia de Parati, em Anchieta, e o refúgio dos gringos: a Praia de Castelhanos, onde os garçons já veem como comum gente de Hollywood, Pennsylvania e até da França.
Descendo mais o litoral, fomos até Piúma e vale lembrar que
, um local ideal para quem quer espaço.
No Norte do Espírito Santo, para quem gosta do calor, mas não quer ficar tanto debaixo do sol, Putiri, em Aracruz, também chamou a atenção dos nossos internautas. 1,5 km de muita tranquilidade.
Para finalizar o nosso Verão de Ponta a Ponta, também fomos até Itaúnas, mas para mostrar que nem só de praia vive a vila de Conceição da Barra. Tem passeios que mostram a beleza da região muito além das dunas.
Na Grande Vitória também deu praia em várias cidades: na Serra, em Vila Velha e na Capital as principais praias ficaram bastante movimentada em 2018. O verão acaba e já deixa saudades, faltando nove meses para a estação mais quente do ano voltar. Mas quem gosta de praia mesmo, ainda vai aproveitar bastante até o frio chegar.
CONFIRA ABAIXO AS IMAGENS QUE MARCARAM O VERÃO