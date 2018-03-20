Último dia do verão: relembre as praias que fizeram sucesso esse ano

O verão de 2018 acabou e vai deixar saudades, não vai?! Pois é, três meses foi pouco para tanto sol quente e muitas opções de curtir o calorão no Espírito Santo. Este ano aqui no Gazeta Online a gente passeou para mostrar várias dicas de Norte a Sul do Estado, com o Verão de Ponta a Ponta.

Descendo mais o litoral, fomos até Piúma e vale lembrar que

, um local ideal para quem quer espaço.

No Norte do Espírito Santo, para quem gosta do calor, mas não quer ficar tanto debaixo do sol, Putiri, em Aracruz , também chamou a atenção dos nossos internautas. 1,5 km de muita tranquilidade.

Para finalizar o nosso Verão de Ponta a Ponta, também fomos até Itaúnas , mas para mostrar que nem só de praia vive a vila de Conceição da Barra. Tem passeios que mostram a beleza da região muito além das dunas.

Na Grande Vitória também deu praia em várias cidades: na Serra, em Vila Velha e na Capital as principais praias ficaram bastante movimentada em 2018. O verão acaba e já deixa saudades, faltando nove meses para a estação mais quente do ano voltar. Mas quem gosta de praia mesmo, ainda vai aproveitar bastante até o frio chegar.

CONFIRA ABAIXO AS IMAGENS QUE MARCARAM O VERÃO