Último dia de audiências do caso Milena não tem hora para acabar

Viaturas chegam ao Fórum Criminal de Vitória, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

Com 40 minutos de atraso, começou às 9h40 da manhã desta sexta-feira (23), no Fórum Criminal de Vitória, o último dia de audiências do caso Milena Gottardi. O primeiro a falar foi o padre Pedro Luchi, que celebrou o casamento da médica com o policial Hilário Frasson. No começo do depoimento, o padre se negou responder uma das primeiras perguntas feitas por Homero Mafra, advogado de Hilário. Homero se exaltou, não quis mais fazer perguntas e encerrou o depoimento. O religioso ficou no Fórum por 30 minutos e deixou o local às 10h10 sem falar com a imprensa.

O segundo a ser ouvido foi o empresário Gustavo Pimentel Simões, que também é testemunha de defesa de Hilário. O depoimentos das testemunhas de defesa terminou no final da manhã, por volta de 11h40. Na sequência, o juiz ouviria Hilário Frasson - acusado de ser um dos mandantes da morte da médica - , mas o magistrado optou por fazer uma pausa para o almoço e dar sequência aos depoimentos durante a tarde.

O juiz da 1ª Vara Criminal Marcos Sanches atendeu ao pedido do advogado de Dionathas e decidiu mudar a ordem dos depoimentos. As 13 horas, quando os trabalhos recomeçarem, Dionathas Alves Vieira, acusado de ser o executor da médica será ouvido sem a presença dos outros réus. Na sequência serão colhidos os depoimentos de Hilário e Esperidião Frasson, acusados de serem os mandante do crime; Valcir da Silva Dia e Hermenegildo Palaoro Filho, apontados como os intermediários; e Bruno Broetto, que teria fornecido a moto para o crime. O dia promete ser longo, uma vez que o juiz garantiu que quer ouvir todos os réus nesta sexta.

Antes da audiência começar, o advogado Leonardo Rocha, defensor de Bruno e Dionathas, conversou com a imprensa. Ele afirmou que Dionathas - acusado de atirar na médica - vai assumir que matou a médica, dizer tudo o que sabe e revelar como o crime foi planejado.

"Ele está colaborando, mas está com medo. Os próprios policiais que prenderam ele disseram 'quem bom que você está preso, se não você ia morrer'. É lógico, uma boca dessa morta vai falar o que? Qual é a prova direta da participação (dos outros réus)? Tem as ligações, tem o relatório, os vizinhos que falaram, tem a carta. Mas a prova para dizer "foi ele. Eu o encontrei em tal lugar, ele me prometeu isso. Fiz isso, fiz aquilo". Ele vai dar detalhes de diálogos e locais onde (aconteceram as conversas). Ninguém melhor do que ele para dizer. Eu, juiz, promotor, ninguém estava lá. Quem estava lá era o Dionathas", afirmou.

Renan Sales, advogado da família de Milena Gottardi, chega ao Fórum Criminal de Vitória nesta sexta-feira (23) Crédito: Eduardo Dias

Para o advogado de acusação, Renan Sales, já há prova suficiente da participação dos suspeitos. "O que a gente espera é que os trabalhos aconteçam dentro da normalidade, por que a prova da autoria e materialidade criminosa já está feita. Há prova farta da autoria e materialidade do crime praticado pelos seis acusados. Há prova técnica, testemunhal. Independentemente do que as duas testemunhas que serão ouvidas hoje vão falar, e do que os seis acusados venham a falar é incontroverso que esses seis indivíduos tramaram e executaram a doutora Milena", disse o advogado da família da médica.

OUTRAS TESTEMUNHAS