Concessionária foi alvo de vandalismo em Vitória Crédito: Ari Melo

Um grupo de criminosos passou atacando várias lojas na madrugada desta quinta-feira (18), na Capital. Pelo menos três delas foram alvo de vandalismo na Avenida Vitória e tiveram as vidraças quebradas.

Your browser does not support the audio element. Lojas são alvo de vandalismo e têm vidraças quebradas em Vitória

Uma concessionária, uma funerária e o espaço onde ficava uma outra concessionária na mesma avenida foram atacados. Na Vitoriawagen, segundo o vigilante, o ataque aconteceu por volta das 2 horas. Ele viu quando homens passaram em um carro, em baixa velocidade. O vigia ouviu apenas um barulho e, quando foi checar, encontrou a vidraça quebrada.

Em uma funerária algo parecido aconteceu, com criminosos também chegando em um carro e arremessando um objeto, que quebrou a porta de vidro do estabelecimento.

Na loja da antiga concessionária, que está com placas de aluguel, as vidraças foram atingidas pelos criminosos e quebradas.

Os proprietários dos estabelecimentos ainda estão fazendo o levantamento dos prejuízos. De acordo com eles, os criminosos não levaram nada, só cometeram vandalismo.

ARROMBAMENTOS

Também em Vitória, uma loja de eletrodomésticos foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, uma pessoa foi detida durante um arrombamento. Não foi utilizado nenhum carro para invadir o local.

De acordo com o delegado Henrique Vidigal, três pessoas participaram do ato, levando, entre os os objetos, vários celulares. Para a polícia, não há relação da ocorrência com outras três de vandalismo registradas na Avenida Vitória. "A princípio não há relação entre os casos", pontuou o delegado.

Em Cariacica também houve registro de arrombamento durante a madrugada desta quinta-feira. No bairro Aparecida uma mercearia foi invadida durante a madrugada. De acordo com o dono do comércio, chinelos, lâmpadas e panelas foram levados. Ele também disse que recentemente vários outros furtos aconteceram no mesmo local.

O OUTRO LADO

Sobre os casos recentes de crimes contra comércio, o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana da Polícia Militar, coronel Souza Reis, afirmou que - apesar de várias ocorrências seguidas - há uma redução de 43% no número de arrombamentos nos últimos três meses, em relação ao mesmo período do ano passado.

São crimes específicos de varejo. Se você for dar foco a qualquer tipo de crime, todos os dias vamos encontrar um ou outro delito. Mas em números globais estamos com reduções nos últimos três meses. Coronel Souza Reis

O coronel destacou, inclusive, ações que estão acontecendo nos últimos meses, como um grupo que foi criado pela Sesp para investigar casos semelhantes. Ele destacou que é necessário mudanças na legislação, como o fortalecimento de penas para esses crimes, para que criminosos não continuem soltos.