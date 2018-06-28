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São Mateus

Loja vai ter que indenizar cliente roubado em estacionamento no ES

Vítima teve carro arrombado no estacionamento do comércio em agosto de 2016

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 22:13
Carro de cliente é arrombado em estacionamento de loja Crédito: TJES
Uma loja de material de construção localizada em São Mateus terá que indenizar em R$ 3.528 mil um cliente que foi roubado dentro do estacionamento do comércio. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (27) pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca do município. O crime ocorreu no dia 24 de agosto de 2016.
A vítima teve os vidros de seu veículo quebrados e objetos roubados. O relator do processo concluiu em sentença que ficou atestado o dano material. Isso porque o cliente apresentou boletim de ocorrência do furto ocorrido, assim como juntou documentos com valores dos produtos furtados e dos vidros do veículo estilhaçados.
Por outro lado, a Justiça negou a indenização de danos morais, como também pedia o cliente nos autos do processo.
"Não restou comprovado qualquer prejuízo de cunho moral suportado pela autora. De fato, eventuais dissabores fazem parte de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia. Portanto, não tendo sido efetivamente comprovado nos autos o alegado abalo moral suscetível de indenização, não há como acolher tal pleito", concluiu o magistrado.
 

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