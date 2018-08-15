Loja de roupas é arrombada na Praia do Canto

Loja na Praia do Canto foi invadida por volta de 1h desta quarta-feira Crédito: Reprodução

Mais um loja, desta vez na Praia do Canto, em Vitória, foi invadida por volta de 1h desta quarta-feira (15). O barulho fez a dona do espaço acordar e chamar a atenção dos invasores, que fugiram do local a pé. As câmeras de segurança não estavam funcionando. por volta de 1h desta quarta-feira (15). O barulho fez a dona do espaço acordar e chamar a atenção dos invasores, que fugiram do local a pé. As câmeras de segurança não estavam funcionando.

O dono da loja, que prefere não se identificar, afirma que a proprietária do ponto e outros vizinhos ouviram o momento da invasão. Eles contaram que um casal, que estava a pé, teria quebrado o vidro da loja e o barulho fez os moradores acordarem, gritarem com os ladrões, que se assustaram e fugiram.

A Polícia Militar foi contactada pela dona do espaço, que mora no andar de cima do prédio em que a loja fica, e o boletim de ocorrência foi registrado. Apesar de o prejuízo não ter sido tão alto, o dono diz que o sentimento é de transtorno e indignação. Ele conta que não é a primeira vez que essa situação acontece e que arrombamentos são recorrentes no bairro.

"Na Praia do Canto praticamente todo dia ter uma invasão. A polícia roda, mas no horário principal que deveriam passar, que é de madrugada, não passam. É a terceira vez que invadem a loja, a última foi na greve da PM, e isso da um atraso, estamos perdendo tempo aqui com a loja fechada", desabafa.

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