Loja de flores e plantas é destruída por incêndio em Vitória

Incêndio destruiu loja de flores e plantas em Vitória Crédito: Wagner Rocha | Internauta

Uma loja de flores, plantas e acessórios para jardim localizada no bairro Boa Vista, em Vitória, próxima à Avenida Fernando Ferrari, foi destruída por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (19).

A altura das chamas assustou os moradores no entorno da Avenida Pedro Depiante, onde o estabelecimento está localizado. Vizinhos da loja precisaram deixar suas casas devido ao calor gerado pelo fogo. O Corpo de Bombeiros está no local e trabalha para debelar o incêndio.

"ESQUENTOU TUDO LÁ EM CASA", DIZ MORADOR

Morador Arineu Caetano Rodrigues Crédito: Caíque Verli

O aposentado Arineu Caetano Rodrigues, que mora no bairro, conta o que viu. "Eu acordei à noite, só escutei aquele estalo, com a claridade. Tinha muita gente já na rua. Era por volta de 4h. Muito fogo, que clareou tudo. Ficamos assustados. A minha mulher queria correr de casa, pegando documento. Esquentou tudo lá em casa", relata.

"OU É TROTE OU ACABOU A LOJA", AFIRMA DONA

A proprietária do local, Rafaela Casati, 26, acredita que 10% da loja de 5 mil metros quadrados tenha sido atingida pelo fogo. "Ou é trote ou acabou a loja, pensei quando recebi a ligação. Fiquei assustada. Cheguei a entrar na loja (na parte que não pegou fogo) com meu pai e vizinhos, pegamos uma mangueira para impedir que o fogo atingisse as outras partes da loja. Só pensava em apagar o fogo", afirma. A família da Rafaela tem o estabelecimento há 30 anos. Há 10 anos, funciona nesse ponto.

CORPO DE BOMBEIROS

Segundo o capitão Andrade, do Corpo de Bombeiros, o incêndio, que foi controlado no início da manhã, começou por volta das 4h e atingiu cerca de 30% do espaço. Um galpão com lona onde ficavam e um caminhão foram consumidos pelas chamas.

"Foi a parte do galpão, onde era armazenado as embalagens plásticas e os vasos de cerâmica e também garagem. Houve a perda de um caminhão. Foi um incêndio com chamas bem intensas, de médias a grandes proporções. O que facilitou o combate foi a chegada rápida da equipe. A gente pegou o incêndio na fase inicial. Mas foi bem árduo o combate."

Ainda de acordo com o capitão, três viaturas foram utilizadas no combate às chamas e, devido ao adiantado estado da condição, não é possível falar as causas do incêndio, somente com a perícia.

APARTAMENTOS DANIFICADOS

O Corpo de Bombeiros analisou cinco apartamentos de um prédio que fica perto da loja. A cerâmica do revestimento externo estufou e vidros ficaram trincados. A Defesa Civil está no local e avalia se esses danos têm relação com o incêndio.