Lixão na Serra vai virar uma das maiores pistas de bicicross do país

A pista também poderá ser usada para o treinamento de crianças Crédito: Marcelo Prest

O que era um lixão aberto vai virar uma das maiores pistas de bicicross do Brasil: um terreno que era usado irregularmente como depósito de lixo por moradores da Serra está se transformando em um espaço que pode até receber uma competição nacional da modalidade já em 2019.

O local fica no bairro Novo Porto Canoa. Com 330 metros, será a primeira pista oficial de competição no Estado. Do espaço, a Prefeitura retirava quase 400 toneladas de lixo por mês.

Desde maio do ano passado, a Prefeitura deu início a uma campanha de conscientização com os moradores, incentivando-os a entregar o entulho no Projeto João de Barro, que recolhe o material no bairro. Em seguida, a administração municipal optou por dar um novo destino ao terreno.

OBRA

A previsão é de que a pista fique pronta em dezembro e ela custará R$ 100 mil, valor que vai sair dos cofres da Prefeitura. A estrutura foi concebida com o auxílio técnico da Federação Espírito Santense de Ciclismo.

Com três curvas e portão de largada eletrônico e automático, o circuito segue as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Ciclismo. A federação capixaba já está em contato com a entidade nacional para tentar levar uma etapa da Copa Brasil de BMX (bicicross), segunda maior competição da categoria no país, para o bairro da Serra.

A pista que nós temos em Jardim Camburi (Vitória) é oficial para treino. Essa é de competição. Quem andar nessa pista está apto para andar em qualquer circuito de bicicross do Brasil e do mundo, comemora Wellington Costa, atleta de 31 anos que deu auxílio na elaboração do projeto do local.

Local quando era lixão Crédito: Arquivo prefeitura da serra

TRANSFORMAÇÃO

A novidade já transformou a paisagem do terreno. O mal cheiro invadia a rua e os urubus predominavam no espaço. Segundo o diretor de limpeza pública da Prefeitura da Serra, Moisés Svensson, o município chegou até a ser notificado pela Infraero por causa dos animais, que podiam atrapalhar as aeronaves que passam pelo local. O pessoal jogava muito animal morto, resto de peixe. Era terrível, com muitos urubus mesmo, lembrou o diretor de limpeza do município.

Uma das retas da pista tem obstáculos menores e é mais voltada para o treinamento de crianças. A nova área já atrai a atenção de pequenos competidores. É uma pista muito legal. É lisa, sem buracos, bem melhor que outras, comenta Bruno Sandri Cid, de 8 anos, que pratica bicicross há dois.

Além dessa reta, a pista conta com outras três. Ela também tem um platô de largada (porção de terra com superfície plana e elevada) com cerca de 3,5 m de altura, que a caracteriza como uma pista veloz.

Primeira curva do trajeto em Novo Porto Canoa foi apelidada de tsunami e tem 60 metros de extensão Crédito: Marcelo Prest

SAIBA MAIS

Largada

A pista, que ficará completamente asfaltada, conta com um platô de largada com cerca de 3,5 m de altura, que a caracteriza como uma pista veloz. Ela terá também com um portão de largada eletrônico e automático

Obstáculos

A pista terá quatro retas . A primeira reta tem 6 obstáculos; a segunda, 3; a terceira, 4; e a quarta será a reta final. O trajeto tem três curvas e uma delas, apelidada de tsunami, é destaque, com cerca de 60 metros

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