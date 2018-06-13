Lista: pode faltar água em 250 bairros da Grande Vitória

A Companhia Espírito Santense de Saneamento () informou nesta quarta-feira (13) que vai realizar uma manutenção programada em locais alternados de domingo (17) a quinta-feira (21), das 7 às 19 horas, para melhorar a rede de abastecimento de água em bairros de

A companhia informou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será normalizado e restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.