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Manutenção da Cesan

Lista: pode faltar água em 250 bairros da Grande Vitória

A manutenção programada vai acontecer em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória de domingo (17) a quinta-feira (21)

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 17:09
Crédito: Reprodução | Pixabay
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou nesta quarta-feira (13) que vai realizar uma manutenção programada em locais alternados de domingo (17) a quinta-feira (21), das 7 às 19 horas, para melhorar a rede de abastecimento de água em bairros de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
A companhia informou que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será normalizado e restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

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