Lista: os bairros de Cariacica que têm atuação da Força Nacional

Os 28 bairros foram divididos em 9 áreas com base em indicadores de criminalidade violenta nos anos de 2017, 2018 e 2019 (de janeiro a maio)

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 22:51 - Atualizado há 6 anos

Força Nacional atua no município de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: José Carlos Schaeffer

Os 28 bairros escolhidos para a atuação da Força Nacional em Cariacica foram divididos por áreas. Os trechos foram selecionados com base em indicadores de criminalidade violenta, considerados os anos de 2017, 2018 e 2019 (de janeiro a maio). Serão nove Áreas de Interesse Operacional (AIO), como denominou a Força Nacional de Segurança.

A área 1 é formada pelos bairros Flexal I, Flexall II e Graúna; a área 2 por Padre Gabriel; a área 3 pelos bairros Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico e Alzira Ramos; a área 4 por Nova Rosa da Penha e Nova Esperança; a área 5 por Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora; a área 6 pelos bairros Cariacica-sede e Prolar; a área 7 por Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo; a área 8 por Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri e a área 9 por Campo Grande e Vila Capixaba.

Nesta sexta-feira (30), os agentes começaram a realizar o patrulhamento nessas áreas. A reportagem da CBN Vitória acompanhou as rondas realizadas na Área 2, no bairro Padre Gabriel. O local é um dos mais violentos do município e teve a presença de duas viaturas da Força Nacional acompanhadas por uma viatura da Força Tática, da Polícia Militar. Um soldado da PM afirmou à reportagem que o grupo estaria concentrado no bairro com o objetivo de mapear a região com os agentes da Força Nacional, para que nos próximos dias a ronda deles já seja feita sem o acompanhamento da PM.

Muitos moradores demonstraram curiosidade durante a ação, observando a passagem das viaturas. Uma moradora do bairro, que não quis se identificar, afirmou que o local é perigoso, principalmente, durante a noite. Para ela, a expectativa é de melhora com a chegada dos agentes da Força Nacional. "A noite, geralmente, tem picos de violência, mas esperamos melhoria sim. Aguardamos o melhor, ainda não dá para avaliar nada, mas a expectativa é a melhor", disse.

Força Nacional em Cariacica. Bairro Padre Grabriel. Crédito: Ricardo Medeiros

O bairro Campo Grande também está no mapa da Força Nacional. Na avenida Expedito Garcia, a mais movimentada da região, comerciantes demonstravam uma boa expectativa com a atuação dos agentes. É o caso da farmacêutica Evelly Gonçalves de Souza, 23. Além de trabalhar, ela mora na região e confirma a insegurança. Mas, está animada com a Força Nacional.

A farmacêutica Evelly Gonçalves, que trabalha e mora em Campo Grande, está com uma boa expectativa da Força Nacional Crédito: José Carlos Schaeffer

"A expectativa é positiva, espero que venha para melhorar essa questão da criminalidade porque a gente está com medo. A gente que está virando o prisioneiro, com medo de sair de casa sem saber se vai voltar com os pertences ou até mesmo vivo ", relatou.

Os agentes permanecerão no município até o fim do ano. Dos 100 militares que vieram para Cariacica, 80 estarão nas ruas e 20 vão cuidar de investigações e perícias. Para eles, estão disponibilizadas 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas.

Área 1: Flexal I, Flexal II e Graúna

Área 2: Padre Gabriel

Área 3: Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico e Alzira Ramos

Área 4: Nova Rosa da Penha e Nova Esperança

Área 5: Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora

Área 6: Cariacica-Sede e Prolar

Área 7: Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo

Área 8: Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri

Área 9: Campo Grande e Vila Capixaba

