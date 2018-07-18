Lista de apartamentos alvos de ação de despejo em Ourimar é revista

Um dia após 303 moradores do Condomínio Ourimar, na Serra, que fazem parte do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, descobrirem que seus apartamentos devem ser desocupados até o dia 17 de agosto, a Caixa Econômica Federal afirmou que a lista de reintegração de posse está sendo revista.
A desocupação foi pedida pela Caixa Econômica Federal através de uma ordem judicial por conta de eventuais invasores. O objetivo seria a reintegração na posse dos imóveis que estariam irregularmente ocupados.
Na manhã da última segunda-feira, os moradores foram surpreendidos por uma circular interna do condomínio, que afirma: Segundo informação da Caixa Econômica Federal, os apartamentos descritos abaixo são objeto da ação de reintegração de posse e deverão ser desocupados. Após a explicação, o informativo do condomínio citou os números dos 303 apartamentos e dos blocos que eles fazem parte.
Porém, muitos moradores dizem que pagam as taxas e estão sendo vítimas de uma injustiça. Na manhã de ontem, cerca de 50 donos dos imóveis foram até à Caixa Econômica tentar entender o que estava acontecendo.
Cada um dos 50 moradores foi atendido individualmente. Na Caixa, fomos informados que essa lista é falsa. Que nossos apartamentos estão regulares e que não devemos nos preocupar, disse uma moradora, de 27 anos, que não quis se identificar.
Procurada novamente, a Caixa Econômica Federal afirmou que ainda não há uma lista oficial de apartamento e que os imóveis que serão desocupados ainda estão sendo revisados pela Prefeitura da Serra.
Por nota, o banco informou que quando há denúncia do descumprimento das regras contratuais, a Caixa notifica os moradores para que comprovem a ocupação regular do imóvel.
Já a Prefeitura da Serra afirmou, por nota, que esse levantamento está sendo feito pela própria Caixa Econômica. A Prefeitura não realizou e nem divulgou nenhum tipo de lista. O condomínio é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal e o levantamento foi feito pelo próprio banco, disse.