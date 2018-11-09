  • Linhas do Sistema Transcol tem alterações na rota por causa da chuva
Chuva no ES

Linhas do Sistema Transcol tem alterações na rota por causa da chuva

A Ceturb afirma que todas as linhas estão funcionando, mas algumas precisaram sofrer alterações devido a alagamentos pela Grande Vitória que impossibilitam alguns acessos

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Alagamento em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Eduarda Moreira
Por causa da chuva, as linhas de ônibus do Sistema Transcol estão fazendo rotas alternativas ou não conseguindo completar o itinerário, nesta sexta-feira (9), pela Grande Vitória. De acordo com a Ceturb, todas as linhas estão operando, mas por conta dos transtornos causados pela tempestade, alterações foram necessárias por causa de quedas de barreiras e alagamentos.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Linhas com alteração:
903 - Queda de barreira na altura do Incaper impossibilita a chegada até o ponto final. Parada final alterada para o Túnel da Alegria, em Viana.
915 - Não chega em Nova Belém e nem em Jucu, em Viana.
921, 986, 910, 983 - Linhas com desvio pelo ferro velho, em Universal, Cariacica.
907, 909, 919, 923 - Não passam pela Escribo. Desviando por Areinha.
913 - Não passa no Beira Rio, em Cariacica.
757 e 758 - Não passa no bairro Operário, em Cariacica.
757 - Não consegue realizar o itinerário, com desvio por Mucuri, em Cariacica, mesmo itinerário da 724.
731 - Não está passando em Vale Esperança, desvio por São Conrado, em Cariacica.
526 - Com alagamento em Cobilândia, Vila Velha, o ônibus não consegue acessar o bairro.
> Vila Velha: aulas da rede municipal são suspensas nesta sexta-feira
Informação de passageiros
Em Cariacica, moradores alertam que não dá para passar na ponte que liga Sotelândia, a Cobilândia, em Vila Velha.
Informações da Guarda Municipal
Em Vila Velha, a Guarda Municipal informa pontos de alagamento na cidade:
- Avenida Luciano das Neves/Terminal de VV
- Avenida Antônio Ataíde/Carioca, entrada 3ª Ponte
- Rua Belo Horizonte, avenida São Paulo e avenida Jair de Andrade, em Itapuã.
- Avenida Resplendor, perto do Campo do Tupi.
 

