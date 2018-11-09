Linhas do Sistema Transcol tem alterações na rota por causa da chuva

Por causa da chuva, as linhas de ônibus do Sistema Transcol estão fazendo rotas alternativas ou não conseguindo completar o itinerário, nesta sexta-feira (9), pela Grande Vitória. De acordo com a Ceturb, todas as linhas estão operando, mas por conta dos transtornos causados pela tempestade, alterações foram necessárias por causa de quedas de barreiras e alagamentos.
Linhas com alteração:
903 - Queda de barreira na altura do Incaper impossibilita a chegada até o ponto final. Parada final alterada para o Túnel da Alegria, em Viana.
915 - Não chega em Nova Belém e nem em Jucu, em Viana.
921, 986, 910, 983 - Linhas com desvio pelo ferro velho, em Universal, Cariacica.
907, 909, 919, 923 - Não passam pela Escribo. Desviando por Areinha.
913 - Não passa no Beira Rio, em Cariacica.
757 e 758 - Não passa no bairro Operário, em Cariacica.
757 - Não consegue realizar o itinerário, com desvio por Mucuri, em Cariacica, mesmo itinerário da 724.
731 - Não está passando em Vale Esperança, desvio por São Conrado, em Cariacica.
526 - Com alagamento em Cobilândia, Vila Velha, o ônibus não consegue acessar o bairro.
Informação de passageiros
Em Cariacica, moradores alertam que não dá para passar na ponte que liga Sotelândia, a Cobilândia, em Vila Velha.
Informações da Guarda Municipal
Em Vila Velha, a Guarda Municipal informa pontos de alagamento na cidade:
- Avenida Luciano das Neves/Terminal de VV
- Avenida Antônio Ataíde/Carioca, entrada 3ª Ponte
- Rua Belo Horizonte, avenida São Paulo e avenida Jair de Andrade, em Itapuã.
- Avenida Resplendor, perto do Campo do Tupi.