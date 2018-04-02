Crédito: Gazeta Online

A Linha Verde, faixa exclusiva para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Vitória, volta a funcionar na próxima terça-feira (10). E com uma novidade: agora vão poder trafegar por ela carros que estejam praticando a chamada "carona solidária", ou seja, que estejam com no mínimo três passageiros. A mudança foi confirmada pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Tyago Hoffman.

A carona solidária, segundo o secretário, vai ao encontro do projeto, por compartilhar o veículo com mais passageiros. "O que estamos incentivando é o transporte coletivo ou o solidário porque a cidade não suporta mais os veículos com um só passageiro, uma só pessoa", explicou. Resumindo: com a mudança poderão trafegar por ela além de ônibus, táxis, vans e agora os veículos com mais de três passageiros.

Nas próxima semana, além da Guarda Municipal, equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes estarão na Linha Verde orientando os motoristas. Os carros que por ela passarem e tiverem menos de três passageiros serão orientados a irem para outra faixa. Quando possível, serão parados para que as equipes possam fazer o trabalho de orientação e explicar os motivos. "A equipe vai fazer abordagens para que não fiquem na faixa. O nosso foco é a educação das pessoas. Trânsito é um grande pacto e precisamos que a população compreenda a importância deste projeto", acrescentou Hoffman.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde volta a funcionar em Vitória com carona solidária

Durante as próxima semanas, na chamada fase de adaptação, não haverá multas. As câmeras já estão prontas e registrando o que ocorre na faixa, mas a fiscalização só será feita após três semanas ou mais. "É um período de adaptação de 30 dias que tem grande chance de ser prorrogado. É uma etapa para as pessoas se acostumarem com o retorno da Faixa Verde. Independente da opinião, percebemos que há um respeito grande de muitas pessoas pelo projeto. E queremos que este respeito aumente. Mas no futuro haverá fiscalização", disse o secretário.