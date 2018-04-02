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Linha Verde volta a funcionar em Vitória com carona solidária

Durante as próxima semanas, na chamada fase de adaptação, não haverá multas

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 18:16
Crédito: Gazeta Online
A Linha Verde, faixa exclusiva para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Vitória, volta a funcionar na próxima terça-feira (10). E com uma novidade: agora vão poder trafegar por ela carros que estejam praticando a chamada "carona solidária", ou seja, que estejam com no mínimo três passageiros. A mudança foi confirmada pelo secretário municipal de Transporte e Trânsito, Tyago Hoffman.
A carona solidária, segundo o secretário, vai ao encontro do projeto, por compartilhar o veículo com mais passageiros. "O que estamos incentivando é o transporte coletivo ou o solidário porque a cidade não suporta mais os veículos com um só passageiro, uma só pessoa", explicou. Resumindo: com a mudança poderão trafegar por ela além de ônibus, táxis, vans e agora os veículos com mais de três passageiros.
Nas próxima semana, além da Guarda Municipal, equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes estarão na Linha Verde orientando os motoristas. Os carros que por ela passarem e tiverem menos de três passageiros serão orientados a irem para outra faixa. Quando possível, serão parados para que as equipes possam fazer o trabalho de orientação e explicar os motivos. "A equipe vai fazer abordagens para que não fiquem na faixa. O nosso foco é a educação das pessoas. Trânsito é um grande pacto e precisamos que a população compreenda a importância deste projeto", acrescentou Hoffman.
Linha Verde volta a funcionar em Vitória com carona solidária
Durante as próxima semanas, na chamada fase de adaptação, não haverá multas. As câmeras já estão prontas e registrando o que ocorre na faixa, mas a fiscalização só será feita após três semanas ou mais. "É um período de adaptação de 30 dias que tem grande chance de ser prorrogado. É uma etapa para as pessoas se acostumarem com o retorno da Faixa Verde. Independente da opinião, percebemos que há um respeito grande de muitas pessoas pelo projeto. E queremos que este respeito aumente. Mas no futuro haverá fiscalização", disse o secretário.
O funcionamento da Linha Verde havia sido suspenso por uma decisão do juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Mário Silva Nunes Neto. Mas na última quarta-feira (28), outra decisão, desta vez do desembargador Délio Rocha Sobrinho, voltou a autorizar a operação da linha. Ele aceitou um pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) da Prefeitura de Vitória, que havia recorrido contra a decisão do juiz Mário. Do ponto de vista da prefeitura, a decisão não se sustentava, pois a Linha Verde teria sido discutida no Plano de Mobilidade Urbana, no Plano Plurianual (PPA), no Plano Diretor Urbano (PDU) e em outras audiências públicas pertinentes à matéria.

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