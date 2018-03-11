Linha verde: quem deixar ou pegar passageiro em ponto será multado?

Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

A partir desta segunda-feira (12), a Linha Verde começa a funcionar na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória. Com isso, a pista da direita passa a ser usada exclusivamente por ônibus do transporte público, escolares e particulares, além de táxis e vans, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. Mas o motorista de um carro de passeio comum que, no caminho, precisar deixar ou pegar um passageiro no ponto de ônibus ao longo da Linha Verde, será multado?

O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, afirma que não, mas pondera: "O ideal é que eles parem nos bolsões de estacionamento".

MULTAS SÓ APÓS 30 DIAS

Ainda de acordo com Hoffmann, embora as câmeras implantadas no local já estejam funcionando, a aplicação de multas para motoristas que invadirem a faixa exclusiva ocorrerá após 30 dias da implantação. Nosso objetivo principal não é multar. As equipes estarão todos os dias panfletando e prestando informações aos motoristas.

Segundo Hoffmann, o fluxo de ônibus na Dante Micheline é grande, perdendo apenas para a Reta da Penha e a Avenida Fernando Ferrari e, por isso, o novo sistema é importante.

EXTENSÃO DA LINHA VERDE

A linha verde começa no primeiro bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, após o Píer de Iemanjá, até a entrada da Avenida Norte-Sul. Ao todo, são 3,8 quilômetros de faixa.

FISCALIZAÇÃO

Dezesseis câmeras, distribuídas a cada 400 metros, fazem a captura de imagem dos carros que será enviada para o sistema de videomonitoramento. A Guarda Municipal, que funciona 24 horas, vai observar se o veículo tem autorização para entrar na via. Todos os veículos públicos já estarão cadastrados no sistema do município. Os equipamentos emitirão um alerta para a central de videomonitoramento do município quando um carro não autorizado passar pela linha verde. Um guarda na central vai observar se realmente não está autorizado e vai lavrar o auto de infração.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Os horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. No domingo, não haverá Linha Verde, pois a via já fica bloqueada para a Rua de Lazer.

AVANÇO DE SINAL

Além das câmeras da Linha Verde, outras duas vão funcionar em dois semáforos na Dante Michelini para flagrar avanço de sinal. Haverá também uma câmera na Avenida Fernando Ferrari com essa função. Os três equipamentos começarão a funcionar no mesmo dia que os da linha verde. E, da mesma forma, só passarão a multar depois do período de, no mínimo, 30 dias de adaptação.

CARROS DE PASSEIO NA LINHA VERDE

Os veículos de passeio somente poderão acessar a faixa exclusiva ao entrarem nos bolsões de estacionamento da praia, ou como descrito no início da matéria, quando um motorista precisar deixar ou pegar alguém em um ponto de ônibus.

TRANSPORTE POR APLICATIVO E OUTROS

Carros de passeio de aplicativos como Uber não poderão trafegar pela Linha Verde. Além de não serem transporte público, não é possível identificar quando o veículo está sendo usado a trabalho ou a passeio.

VELOCIDADE

A velocidade da faixa é a velocidade da via, 60 km/h.

MULTA

A infração pelo uso errado da faixa é considerada leve, com valor de R$ 88,38 e perda de três pontos na CNH. Nos primeiros 30 dias, não haverá multa pois o foco será na educação dos condutores e na sua adaptação à via.

EXPANSÃO

A ideia do município é expandir a Linha Verde para outros trechos da cidade. Mas isso só será definido após a avaliação da experiência do projeto na Dante Michelini.

ENGARRAFAMENTO

A Prefeitura de Vitória informou que foram feitas diversas simulações sobre a Linha Verde. E que todas apontaram que não vai haver congestionamento nas duas outras faixas destinadas ao transporte não público.