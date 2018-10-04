Linha Verde não tem prazo para ser ampliada em Vitória

A Linha Verde funciona na Avenida Dante Michelini, em Vitória, sentido Jardim Camburi Crédito: Gazeta Online

Alvo de polêmicas quando foi implantada, a Linha Verde ainda não tem prazo para ser ampliada em Vitória. A informação é do secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Luiz Paulo Figueiredo. Segundo ele, a prefeitura aguarda uma decisão da Justiça que pode suspender ou não a iniciativa depois de uma moradora de Jardim Camburi ter movido uma ação contra o projeto.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde, prefeitura de vitória ainda não tem prazo para ampliação de faixa exclusiva

Além de ônibus, a Linha Verde pode ser usada por vans, táxis e veículos com mais de três passageiros. No fim de abril, a prefeitura fez testes para ampliar a faixa desde a Enseada do Suá até a Ponte de Camburi. Dessa forma, a pista teria início no Hortomercado e seguiria até o final da orla de Camburi. No entanto, a proposta ainda não saiu do papel.

Estamos aguardando essa pendência para poder ampliar ou parar com a Linha Verde. Enquanto isso, continuamos com os nossos estudos. Mas a ampliação da faixa só pode ser feita a partir do sinal verde do juiz, explicou o secretário.

No dia 21 de março, a Justiça suspendeu o funcionamento da Linha Verde após uma ação movida por uma moradora de Jardim Camburi. A prefeitura, por sua vez, recorreu à decisão e a Justiça determinou que a iniciativa poderia voltar a funcionar.

Atualmente, o processo ainda está tramitando na Justiça já que a moradora recorreu à decisão de retomada da faixa exclusiva. Nós queremos que o judiciário anule esse projeto considerando que a legislação federal que trata sobre a mobilidade urbana não foi respeitada. Não houve audiência pública sobre esse assunto com a população, afirmou o advogado do caso, Amarildo Santos.