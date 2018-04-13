Linha Verde: faixa exclusiva será ampliada até Hortomercado

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Linha Verde, que foi retomada essa semana na Avenida Dante Michelini, em Vitória, será expandida até o Hortomercado, na Enseada do Suá, na Capital, até o mês de junho. A informação foi confirmada pelo secretário de Transportes da Capital, Tyago Hoffmann, após uma reunião com as associações de moradores na noite desta quinta-feira (12).

De acordo com Hoffmann, a expectativa é que a primeira expansão da Linha Verde aconteça em torno de 45 a 60 dias, portanto, ele afirmou que até o mês de junho acredita que a ampliação já esteja funcionando. Nós precisamos concluir os estudos técnicos, mas a decisão política já foi tomada. Precisamos também fazer a sinalização de placas e de pinturas.

Hoffmann pontuou que a decisão foi tomada em diálogo com as comunidades, representadas pelas 70 lideranças que participaram da reunião. O encontro foi acompanhado pelo Ministério Público Estadual.

De acordo com a Secretaria de Transportes de Vitória, a intenção é que nas avenidas Saturnino de Brito e Américo Buaiz a Linha Verde funcione nos mesmos moldes da Dante Michelini. Ou seja, permitindo a passagem de táxis, vans e veículos que pratiquem a carona solidária (com três ou mais passageiros).

Desde a reunião passada, as comunidades apoiaram a ampliação da Linha Verde. Agora nós vamos continuar fazendo os ajustes e testes necessários, disse Hoffmann.

A prefeitura já tinha informado em outras ocasiões que pretende estender a Linha Verde até a Rodoviária de Vitória. Segundo o secretário, o projeto original contempla uma longa faixa litorânea, além de outras importantes avenidas da cidade como a Reta da Penha e a Fernando Ferrari. Estas ampliações, porém, não possuem data definida.

APOIO

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Suá, Emanuel Ribeiro, informou que concordou com a ampliação da faixa exclusiva para os ônibus. Segundo ele, a expansão é um bem para todos.

O presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Eduardo Borges, comentou que a novidade agradou. Já conversamos sobre isso com os moradores e estamos muito felizes. No aspecto social, a Linha Verde é um sucesso desde o início porque funciona com mais agilidade para os passageiros. Só acho que a climatização da frota dos ônibus precisa ser vista porque é o mínimo para que as pessoas tenham conforto e abram mãos dos seus carros.