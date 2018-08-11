Licitação para terceirizar PA do Trevo será retomada

A Prefeitura deinformou que vai retomar o processo de chamada pública parado Pronto Atendimento, em Alto Lage. A licitação tinha sidoapós a administração municipal ser notificada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), em 12 de julho.

Um documento, de autoria do vereador Elinho, foi protocolado no TCE-ES apontando possíveis irregularidades no edital anunciado em 3 de julho, que previa a contratação de uma entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social (OS), para assumir a gerência da unidade de saúde. Após esclarecimentos da prefeitura exigidos pelo TCE-ES, o órgão concluiu que não há irregularidades no processo.

O secretário de Gestão e Planejamento de Cariacica, Rodrigo Magnago, explicou que o processo está em análise da Procuradoria-Geral do município e a expectativa é que a partir da próxima semana o edital seja reaberto com um prazo de 45 dias. A partir da data de publicação do edital vamos reabrir o prazo de 45 dias para as empresas que quiserem administrar o PA do Trevo demonstrem interesse. Aquelas que já estão participando do processo não precisam se cadastrar de novo.