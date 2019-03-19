Liberado acesso à Leitão da Silva para quem sai da Ponte da Passagem

O acesso à Avenida Leitão da Silva pela Rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, na Capital, será liberado às 7 horas desta terça-feira (19). O trecho — do acesso ao cruzamento com a Rua das Palmeiras — está bloqueado desde o fim de 2017 devido às obras na avenida, que se arrastam desde 2014.
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), com a liberação, os motoristas que descem a Ponte da Passagem não precisarão mais passar pela Reta da Penha para acessar a avenida. O DER ainda afirmou que os trechos voltam a ter trânsito nos dois sentidos — Maruípe e Beira-Mar.
Em nota, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, informou que, devido à liberação, não haverá mudança no acesso ao bairro Itararé, e nem ao hospital particular que fica às margens da avenida.
A secretaria ainda disse que uma equipe da Guarda Municipal vai ficar no cruzamento entre a Rua das Palmeiras e a Leitão da Silva.
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