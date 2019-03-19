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Vitória

Liberado acesso à Leitão da Silva para quem sai da Ponte da Passagem

Acesso pela Rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, estava bloqueado desde 2017

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:34

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:34
Obras na Avenida Leitão da Silva no trecho próximo à Rua das Palmeiras Crédito: Eduardo Dias
O acesso à Avenida Leitão da Silva pela Rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, na Capital, será liberado às 7 horas desta terça-feira (19). O trecho — do acesso ao cruzamento com a Rua das Palmeiras — está bloqueado desde o fim de 2017 devido às obras na avenida, que se arrastam desde 2014. 
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), com a liberação, os motoristas que descem a Ponte da Passagem não precisarão mais passar pela Reta da Penha para acessar a avenida. O DER ainda afirmou que os trechos voltam a ter trânsito nos dois sentidos — Maruípe e Beira-Mar.
> Ano vai, ano vem, obras continuam atrasadas no Espírito Santo
Em nota, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, informou que, devido à liberação, não haverá mudança no acesso ao bairro Itararé, e nem ao hospital particular que fica às margens da avenida.
A secretaria ainda disse que uma equipe da Guarda Municipal vai ficar no cruzamento entre a Rua das Palmeiras e a Leitão da Silva. 
>

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