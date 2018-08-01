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Leitão da Silva x Rio Branco: nova rua muda trânsito em Vitória

Com a construção do novo acesso à Rio Branco, vias passaram a ser mão única; veja infográfico e entenda

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 17:26
Nova rua de acesso à avenida Rio Branco Crédito: Eduardo Dias
Às 15h30 desta quarta-feira (1º) passaram a valer as mudanças previstas no trânsito da Capital, após a construção de uma nova via de acesso - ainda sem nome - que agora liga a Avenida Leitão da Silva à Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia.
A rua foi construída em parte do terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e tem menos de 100 metros, mas muda totalmente a dinâmica do trânsito naquela região, estabelecendo um sistema binário.
De acordo com o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Enio Bergoli, o objetivo é trazer mais fluidez ao trânsito da Avenida Leitão da Silva.
COMO FICA O TRÂNSITO NA REGIÃO?

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