Leitão da Silva: trecho liberado há poucos dias é parcialmente interditado

Segundo o, que realiza a ampliação da avenida, em obra que se arrasta desde 2014, o serviço que está sendo executado no trecho entre o cruzamento da Rua das Palmeiras e Robert Kennedy é para reposicionamento e nivelamento das tampas e tampões dos bueiros existentes ao longo do percurso.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, por meio da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), informou que apenas uma faixa ficou interditada nesta quinta-feira (27) e que a previsão para esta sexta (28) é que haja uma nova interdição, mas da rua Robert Kennedy até a rua Arlindo Sodré, em somente uma faixa e das 9 às 16h. "O órgão esclarece, ainda, que técnicos acompanham toda a sinalização dos trechos", finalizou.