Leitão da Silva: trecho liberado há poucos dias é parcialmente interditado

O trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, liberado para tráfego há apenas 23 dias, foi novamente interditado parcialmente, nesta quinta-feira (27). Partes do asfalto novo foram recortadas e passam por obras. Das três faixas, no sentido Bento Ferreira, apenas uma estava liberada.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), que realiza a ampliação da avenida, em obra que se arrasta desde 2014, o serviço que está sendo executado no trecho entre o cruzamento da Rua das Palmeiras e Robert Kennedy é para reposicionamento e nivelamento das tampas e tampões dos bueiros existentes ao longo do percurso.
BLOQUEIO TAMBÉM NESTA SEXTA-FEIRA (28)
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, por meio da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), informou que apenas uma faixa ficou interditada nesta quinta-feira (27) e que a previsão para esta sexta (28) é que haja uma nova interdição, mas da rua Robert Kennedy até a rua Arlindo Sodré, em somente uma faixa e das 9 às 16h. "O órgão esclarece, ainda, que técnicos acompanham toda a sinalização dos trechos", finalizou.
Questionado pela reportagem do Gazeta Online, o DER-ES informou que os trabalhos serão concluídos na próxima segunda-feira (1). "Parte da pista será interditada, momentaneamente, somente no trecho em que estiver ocorrendo o serviço", detalhou em nota.