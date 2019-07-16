APÓS 5 ANOS

Leitão da Silva tem nova pista liberada e comércio espera retomada

Mesmo com o trânsito voltando ao trecho, a obra só termina em novembro, após construção de calçadas e ciclovia, por exemplo.

Publicado em 16 de julho de 2019 às 15:48 - Atualizado há 6 anos

Leitão da Silva está liberada para os carros Crédito: Eduardo Dias

Após mais de quatro anos de obras, muita espera dos comerciantes e dezenas de lojas fechadas, as seis faixas para o fluxo de veículos na avenida Leitão da Silva, em Vitória, começaram a ser liberadas na manhã desta terça-feira (16). Porém, a ampliação da avenida não está completa: haverá liberação gradual do trânsito nas faixas, que ainda terão complemento de sinalização e a construção de ciclovia, por exemplo, assim como foi anunciado na noite desta segunda pelo governador Renato Casagrande. O prazo para isso continua sendo para novembro e comerciantes voltam a ter esperança para retomada de negócios na região.

A reportagem da Rádio CBN Vitória esteve no local e verificou que o primeiro trecho e ser liberado foi o das três faixas em direção à Avenida Beira-Mar. O trecho no sentido Ponte da Passagem será totalmente liberado após a limpeza total da pista, o que deve acontecer até o fim da tarde.

Durante boa parte dos últimos meses, o trânsito em alguns trechos da avenida acontecia em apenas com uma pista em cada sentido. Vale destacar, no entanto, que um trecho da pista da direita no sentido Ponte da Passagem, próximo do cruzamento com a avenida César Hilal, está interditado para obras de implantação de um novo sistema de esgoto.

O governador Renato Casagrande explicou que a liberação das pistas não vai atrapalhar a continuidade da obra. "Nós temos a ciclovia para ser feita no canteiro central, as calçadas, ainda teremos aqui uma nova camada de asfalto e a sinalização definitiva da Leitão da Silva", explicou o governador.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, Luiz Cesar Mareto, explicou o processo de liberação gradual da avenida. "Vamos liberar a avenida toda hoje (terça-feira), mas esse é um processo que não é feito de uma hora para outra. Primeiro foi feita a instalação do semáforos e pintura da sinalização. Depois temos que fazer a retirada das defensas e também lavar uma parte da pista, que está muito suja e com muita areia", disse Mareto.

Avenida Leitão da Silva tem pista liberada nesta terça-feira (16) Crédito: Eduardo Dias

As obras na Leitão da Silva foram iniciadas em 2014 e o atraso na conclusão trouxe enormes transtornos para os comerciantes da região. Com as vias fechadas e o acesso dos clientes prejudicado, o volume de vendas diminui consideravelmente em alguns estabelecimentos.

COMÉRCIO ESPERA RETOMADA

A Associação dos Comerciantes da Leitão da Silva estima que aproximadamente 40 estabelecimentos da região tenham encerrado suas atividades nos últimos cinco anos.

O presidente da associação, Wellington Gonçalves, tem um posto de gasolina às margens da avenida e diz que teve que fazer diversas demissões por conta da baixa circulação de clientes. Ele afirma que tinha 24 funcionários em 2014 e atualmente conta com apenas 10.

"O sentimento de liberação da avenida é emocionante. O balanço (das interdições) foi uma catástrofe. O comerciante da Leitão da Silva sofreu duplamente. Sofreu com a crise que vem se arrastando pelo país, de falta de consumo, e sofremos muito mais pelo fato de ter a avenida interditada", avaliou o comerciante, que também elogiou a reabertura do trânsito nesta terça.

As obras na Avenida Leitão da Silva são realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo. A previsão é que a conclusão da obra aconteça em novembro deste ano.

